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Приморцы привыкают подавать заявление в ЗАГС через интернет
Почти 10% от общего числа заявлений в отделы ЗАГС в 2016 году были поданы дистанционно через Единый портал госуслуг, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, всего услугами отделов записи актов гражданского состояния за год воспользовались 86,5 тысяч приморцев, 800 из них – в электронном виде.
«Пользователи Единого портала госулуг могут дистанционно подать заявление на регистрацию заключения или расторжения брака, получение свидетельства о рождении ребенка, перемену имени и другие услуги. Кроме того, через веб-ресурс можно получить дубликаты документов», – пояснили специалисты.
Приятным бонусом к онлайн обслуживанию стала возможность оплаты пошлин прямо на сайте. Услуга стала доступна с начала января 2017 года.
«Сделать это можно прямо на странице заполнения документа с помощью банковской карты. Перевод будет оперативно осуществлен, а ведомство оперативно получит соответствующее уведомление», – добавили в департаменте.
Отметим, портал Госуслуг сегодня – альтернативный и очень удобный способ обслуживания населения. Более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств доступны приморцам в электронном виде.
По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в регионе ведется работа по переводу всех услуг краевых департаментов в электронный вид. Так, например, более 50 услуг департамента труда и соцразвития уже доступны в электронном виде.
Чаще всего через сайт госуслуг приморцы оформляют паспорта и загранпаспорта, ИНН и СНИЛС, регистрируют авто, оформляют документы на недвижимое имущество. Популярны также услуги по записи детей в детсады и школы, запись на прием к врачу. Всего за минуту пользователи могут узнать о своих долгах и штрафах.
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