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Во Владивостоке выезд на лед транспортных средств категорически запрещен
Жителям и гостям Владивостока напоминают: выход на лед опасен, а выезд автомобилей запрещен, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминают любителям зимней рыбалки о необходимости соблюдать меры предосторожности, а также предупреждают, что выезд автомобилей на лед морских и речных водоемов представляет опасность для жизни.
Всегда необходимо учитывать, что толщина льда даже на одном водоёме не везде одинакова. Тонкий лёд находится у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины.
Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости в туман, снегопад, дождь. Выезд на лед транспортных средств категорически запрещен.
Родителям и педагогам также нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Необходимо постоянно напоминать детям, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Ни в коем случае нельзя проверять лед на прочность ударом ноги.
Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
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