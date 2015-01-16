В Приморье избран новый председатель экспертного совета по экологии

Общественный экспертный совет по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов, созданный при губернаторе Приморского края, провел 15 января первое в новом году заседание. Оно прошло под председательством вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА.

Заседание носило организационный характер. В частности, был избран новый председатель экспертного совета, им стал генеральный директор ООО «ДВ-Нуклид» Александр МАКСИМОВ, в прошлом начальник службы радиационной, химической и биологической защиты ТОФ.

На должность заместителя председателя был избран заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере Инженерной школы ДВФУ Александр АГОШКОВ, на должность секретаря - старший научный сотрудник лаборатории пресноводной гидробиологии Биолого-почвенного института ДВО РАН Татьяна ВШИВКОВА.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.