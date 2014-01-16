К обряду купания в крещенской купели необходимо подготовиться

Старинный обряд купания в крещенской проруби находит сегодня немало последователей.

По мнению специалистов, это хорошая традиция для здоровых, бодрых, закаленных людей, ведущих активный образ жизни. Однако необходимо знать, что существует ряд противопоказаний для проведения ритуала. Купание в холодной воде – мощнейший стресс для организма. Наилучший вариант – предварительная процедура закаливания, последовательное приучение к резкой смене температур.

При погружении в ледяную воду у человека происходит спазм сосудов кожи и перераспределение крови в сторону внутренних органов. На них возрастает нагрузка, и в первую очередь – на сердце. В этом случае у человека, страдающего гипертонией, может повыситься давление.

Не рекомендуется рисковать здоровьем также лицам со стенокардией, аритмией, сердечной недостаточностью. Могут обостриться и другие хронические заболевания.

Очень нежелательны такие процедуры при сильном стрессе. Также нельзя их проводить на фоне простуды, повышенной температуры.

Категорически противопоказано купание в ледяной купели в состоянии алкогольного опьянения, так как потеря контроля над собой в воде может привести к самым трагическим последствиям.

Если вы решили присоединиться к старинному обряду, прежде всего, объективно оцените свои возможности. Не лишним будет проконсультироваться с врачом. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства или в Центрах здоровья.

Крещенские богослужения и освящение воды:

19 января, в день Крещения, а также накануне, в Крещенский сочельник в храмах Приморья пройдут праздничные богослужения:

В Свято-Никольском кафедральном соборе Владивостока (ул. Махалина, 30) 18 января, в Крещенский сочельник, богослужение начнется в 8.00 с Царских часов, затем будет совершена Божественная литургия и Великое освящение воды. В 16 часов – Всенощное бдение.

В ночь Крещения Господня, с 18 на 19 января, будет совершен молебен на освящение купели, которую установят во дворе собора. В 00.00 часов в «Иордани» со святой водой начнется крещенское купание. (переодеться можно будет в помещении)

19 января в 9.00 начнется праздничная Божественная литургия, затем – Великое освящение воды.

В Покровском кафедральном соборе Владивостока (Океанский пр-т, 44) бассейн для купания устанавливать не будут.

18 января в 8.00 – Божественная литургия и великое освящение воды. В 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 06.40 – ранняя праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

9.30 – поздняя Божественная литургия и великое освящение воды

– Мы заказываем до 50 тонн чистой питьевой воды для освящения, – сказал ключарь собора протоиерей Александр Талько.

В храме Успения Пресвятой Богородицы города Владивостока (ул. Светланская, 65) в ночь с 18-го на 19 января будет совершена ночная праздничная Литургия, она начнется ровно в полночь; по ее окончании (примерно в 2.00 ночи) состоится Великое освящение воды. Перед храмом будет установлен бассейн, в котором пройдет крещенское купание (будет продолжаться предположительно до 4 часов утра). Во дворе храма будут также установлены палатки для переодевания.

19 января, в 9.00, Божественная литургия и великое освящение воды.

Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы (ул. Верхнепортовая, 72):

18 января – 09.00 – навечерие Богоявления, Царские часы, Божественная литургия, по завершении которой освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение;

19 января – 09.00 – Божественная литургия, 11.00 – великое освящение воды в храме, 16.00 – Всенощное бдение.

Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери (ул. Гамарника, 18):

18 января – 09.00 – Царские часы, литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 00.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

09.00 – Божественная литургия, молебен с освящением воды, 16.00 – Всенощное бдение.

Храм Святых Кирилла и Мефодия (ул. Бородинская, 25):

18 января - 07.40 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды, 15.00 – Всенощное бдение;

00.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

19 января – 8.40 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

– 18 и 19 января после чина великого освящения, крещенскую воду будут раздавать в холле Православной гимназии, чтобы и стоящим в очереди за водой и черпающим воду было не холодно, – сказал настоятель храма святых Кирилла и Мефодия и директор гимназии протоиерей Игорь Талько.

Храм Николая Чудотворца (ул. Калинина, 243):

18 января – 08.30 – Божественная литургия, великое освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение,

19 января – 09.30 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

Марфо-Мариинский женский монастырь (ст. Седанка, ул. 14-я, 32):

18 января 07.30 – Царские часы, Божественная литургия и освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 08.30 – Божественная литургия, 12.00 – освящение воды.

Храм святого апостола Андрея Первозванного (Корабельная набережная,)

18 января 16.00 – Всенощное бдение.

23.30 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

19 января – 13.00 – Водосвятный молебен.

Храм святой мученицы Татианы (Владивосток, ул. Пушкинская, ост. ДВФУ / ост. Фуникулер)

17 января – 16.00 Всенощное бдение

18 января – 09.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 09.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

Храм святого благоверного князя Игоря Черниговского (Ул. Пограничная, 6. ост. «Семёновская»)

18 января 10.00 – Водоствятный молебен

16.00 – Всенощное бдение.

00.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды. По окончании ночной литургии состоится крещенское купание в крестильной купели храма (в цокольном помещении храма (вода не ледяная), место для переодевания оборудовано).

Серафима Саровского мужской монастырь (г. Владивосток, о. Русский, ул. Подножье, 9/1. Автобус № 29 остановка «Подножье»).

18 января – 09.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение

19 января – 09.30 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

Храм в честь Спиридона Тримифунтского (г. Владивосток ул. Черняховского, 13)

18 января 10.00 – Водоствятный молебен

16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 10.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

Храм новомучеников и исповедников Церкви Русской (город Владивосток, улица Шуйская, 23-А)

17 января – 9.00 Царские часы. В 16.00 – Всенощное бдение.

18 января – 09.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение

19 января – 09.30 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

Крещенское купание на открытом водоеме Владивостока будет проходить в акватории Спортивной гавани - напротив фонтана (база «Морж») в ночь с 18 на 19 января. 18 января в 22 часа священник Владивостокской епархии совершит молебен и освятит крещенскую купель. Городская администрация подготовила места для переодевания и продажу горячего чая. Для обеспечения безопасности будет организовано дежурство скорой медицинской помощи, МЧС и полиции.

Храм в честь Покрова Божией Матери. (г.Уссурийск, ул.Чичерина 80-а)

18 января – 08.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

– В Крещенскую ночь с 18-го на 19 января, в полночь, начнётся Водосвятный молебен в проруби Кугуковского водохранилища, расположенного под Уссурийском – рассказал благочинный Уссурийского округа Владивостокской епархии протоиерей Сергий Якутов. - В благословленной купели смогут совершить омовение все желающие.

Территорию вокруг проруби мы уже оградили, вырезали крест изо льда, приготовили походный палаточный храм, палатки для переодевания. Купающимся предложат горячий чай.

Жители это место уже знают и добираются, как правило, на личном автотранспорте.

Я думаю, что наша «Иордань» будет самой красивой в Приморье. Мы уже провели освещение, вырезали купель, купель будем подсвечивать ночью изнутри – красота! Всё во Славу Божию!

Также ровно в полночь в Покровском храме Уссурийска (ул. Чичерина, 80-а) начнется ночная праздничная Литургия, которая завершится Великим освящением воды. А утром 19 января протоиерей Сергий Якутов совершит в храме позднюю Литургию (начало в 9.30) с последующим Великим освящением воды.

Храм Богоявления Господня (г.Артём, ул Кирова 19/1).

18 января – 08.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение

19 января – 09.00 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

Храм святителя Николая Мир Ликийских чудотворца (Уссурийск, ул. Комарова, 58)

17 января – 16.00 Всенощное бдение

18 января – 08.00 – Царские часы. Божественная литургия, Великое освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

00.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

19 января целый день будут служиться молебны.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (п.Хороль, ул.Первомайская 2)

18 января – 08.00 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды, 17.00 – Всенощное бдение

19 января – 08.00 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

Храм в честь Покрова Божией Матери. (с.Покровка, ул.Октябрьская 6)

17 января – 08.30 Царские часы. В 16.00 – Всенощное бдение.

18 января – 09.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

В 23.30 освящение «иордани» на реке Раздольной.

19 января – 09.00 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

Храм в честь Успения Божией Матери (п.Пограничный, ул.Комсомольская 12 )

17 января – в16.00 – Всенощное бдение.

18 января – 08.30 – Божественная литургия, по окончании крестный ход к колодцу и великое освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 08.30 – Божественная литургия, по окончании крестный ход к колодцу и великое освящение воды.

18 января протоиерей Владимир Капитанюк совершит Божественную Литургию в храме Вознесения Господня (с. Спасское, ул. Комсомольская, 93-а); начало в 9.00. Затем в храме состоится Великое освящение воды. В 15 часов – Всенощное бдение.

19 января, в праздник Крещения Господня, в 9.00 – праздничная Божественная литургия и великое освящение воды.

Примерно в 11.30 от храма отойдет автобус, на котором прихожане смогут добраться до озера Петросянцево, расположенного в городской черте. Там протоиерей Владимир Капитанюк совершит в 12 часов дня молебен, после чего до 15 часов в освященной «Иордани» состоится купание.

Как сказала Ирина Юрьевна Карайбеда, помощник по социальной работе , IV благочиния, для освящения воды в храм будет привезена чистая артезианская вода.

Храм Покрова Божией Матери (Лесозаводск, ул. Возвышенная, 1).

18 января – 08.00 – Божественная литургия, по окончании великое освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение.

19 января – 09.00 – Божественная литургия, великое освящение воды. По окончании крестный ход на реку Уссури и освящение «Иордани».

Храм в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя (г. Дальнереченск, ул. Ленина, 99)

18 января – 08.00 – Царские часы. Божественная литургия, по окончании великое освящение воды, 15.30 – Всенощное бдение.

19 января – 09.00 – Божественная литургия, великое освящение воды. В 13.30 крестный ход на реку Большая Уссурка, освящение «Иордани».

- Крестный ход совершается традиционно в одно и то же место. В этом году мы, как и всегда подготовили прорубь, поставили палатки, чтобы те, кто пожелает совершить омовение могли переодеться и согреться, – сказал иерей Андрей Ванаков, настоятель храма в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя.

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Пожарский р-н, г. Лучегорск, ул.Виниченко, 7)

18 января – 09.00 – Божественная литургия, по окончании великое освящение воды, 21.00 – Всенощное бдение.

В 00.00 - великое освящение воды в бассейне на улице. (Место для переодевания есть в помещении, приготовлен чай с мёдом).

19 января – 09.00 – Молебен с акафистом, великое освящение воды.

– По окончании Богослужения праздник будет продолжаться целый день. Приход приготовил для жителей села праздничную программу, концерт, фотовыставку, рассказывающую о посещении прихожанами Детского дома и Дома престарелых с Рождественскими подарками – сказал настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» протоиерей Сергий Сенник.

Богослужения в Находкинской епархии:

Собор Казанской иконы Божией Матери (г. Находка, Находкинский проспект, 33)

17 января – 9.00 Царские часы. В 16.00 – Всенощное бдение.

18 января – 09.00 – Божественная литургия, освящение воды, 16.00 – Всенощное бдение; 23.30 Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

19 января – 09.00 – Божественная литургия, по окончании – освящение воды.

В праздник Святого Богоявления духовенство Находкинской епархии совершит чин Великого освящения воды на водоемах и источниках, а также в специально оборудованных купелях.

ZRPRESS.RU, Владивосток.