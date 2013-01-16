Военные следователи Владивостока отчитались о делах. Уголовных

Руководитель военного следственного отдела Следственного комитета России по гарнизону города Владивостока Артем Пронягин подвел итоги работы свой команды за прошлый год и поздравил своих коллег с профессиональным праздником - Днем образования Следственного комитета Российской Федерации.

Основными итогами уже ушедшего года стало завершение расследования и направление в суд для рассмотрения следователями военного следственного отдела СК России по гарнизону Владивосток по существу 82 уголовных дела. Категории расследуемых уголовных дел были различными: от злоупотреблений, связанных с реализацией многомиллиардных государственных контрактов, до незаконного оборота наркотиков и преступлений против личности. По словам Артема Пронягина, наибольший общественный резонанс из уголовных дел, расследованных в военном следственном отделе СК России по гарнизону Владивосток в 2012 году, получили дела о продаже служащими запрещенных препаратов, краже и растрате госимущества на общую сумму более 1 млн 300 тысяч рублей, а также действия, попавшие под статью преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 1 и ч. 3 ст. 285 УК РФ.

«Так, за 4 месяца 2007 года зарегистрировано 74 преступления, в 2008 году – 208, в 2009 году – 205, в 2010 году – 251, в 2011 году - 263. В 2012 году зарегистрировано 215 преступлений. Единой динамики устойчивого роста или снижения преступности в гарнизоне не отмечено, но уровень преступности остается стабильно высоким», - рассказал Артем Пронягин, обозначив при этом разнонаправленность преступлений.

Вместе с тем отмечено снижение воинских преступлений по сравнению с общеуголовными. Основной причиной, влияющей на снижение воинских преступлений, стало сокращение штатной численности военнослужащих в гарнизоне, связанной с реорганизацией или полной ликвидацией некоторых войсковых частей. И еще ряд причин, которыми поделился руководитель военного следственного отдела СКР по гарнизону г. Владивостока, это «перевод значительного количества личного состава на службу по контракту, повышенное внимание военных следственных органов, органов прокуратуры, а также органов военного управления к поддержанию дисциплины, правопорядка и законности в Вооруженных Силах РФ».

Эти меры повлияли на снижение количества суицидов в частях и соединениях гарнизона, за последний год был только один случай самоубийства. Проведение офицерами военного следственного отдела профилактических мероприятий в войсковых частях, доведение до командования сведений о круглосуточном «телефоне доверия», номер которого Пронягин тут же озвучил, (221-64-03), напрямую влияет на сокращение количества латентных преступлений.

Несмотря на уменьшение срока военной службы до 1 года, острым остается вопрос розыска военнослужащих, в разные годы самовольно оставивших воинские части. Руководитель военного следственного отдела объясняя это тем, что, в силу запущенности воинского учета в 90-х годах многие люди, уволенные с военной службы, либо переведенные в другие части, до сих пор считаются самовольно оставившими места службы, либо неявившимися из отпуска и находятся в розыске. Из-за подобной ситуации до сих пор происходят довольно неприятные казусы. Пронягин призвал лиц, проходивших военную службу во Владивостокском гарнизоне, и не имеющих документов об увольнении с военной службы, либо лиц, которым становится известно о том, что они находятся в розыске в связи с уклонением, обращаться в военный следственный отдел СК России по гарнизону Владивосток по любым доступным средствам связи.

В настоящее время в производстве следователей отдела находятся уголовные дела, связанные с злоупотреблениями при выполнении государственных контрактов на строительстве микрорайона Снеговая Падь во Владивостоке, с фиктивной уборкой территории ряда учреждений МО РФ, расположенных на территории города Владивостока, уголовные дела связанные с хищениями государственного имущества и другие.

Надежда САВИНЫХ, газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото автора.