Приморцы, имеющие на руках полис ОМС компании "Госмедстрах", должны выбрать другую страховую компанию

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ZRPRESS. ГУ ТФОМС ПК не заключило со страховой медицинской организацией «Госмедстрах» договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2012 год.

В связи с этим ООО «Госмедстрах» не может участвовать в системе ОМС Приморского края в 2012 году. В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (ст. 38, ч. 17) после прекращения договора финансирования ОМС застрахованные данной СМО граждане имеют право в течение двух месяцев выбрать другую страховую медицинскую организацию путем подачи в нее заявления.

В ГУ ТФОМС ПК уточнили, что медицинская помощь, оказанная в период перестрахования гражданам, застрахованным ООО СМО "Госмедстрах", будет оплачиваться из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края. Кроме этого, государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края" будет осуществлять защиту интересов и прав граждан, застрахованных ООО СМО "Госмедстрах".

Граждане, имеющие на руках полисы ОМС, выданные ООО СМО "Госмедстрах", могут как и прежде получать бесплатную медицинскую помощь в системе ОМС без каких-либо ограничений.

Если будут возникать вопросы, можно обращаться в дирекцию ГУ ТФОМС ПК, которая находится по адресу: г. Владивосток, ул. Пологая, 21.

Телефоны:

отдел организации обязательного медицинского страхования 8(423)240-25-48;

отдел экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав застрахованного населения 8(423)243-12-33, 240-19-58.