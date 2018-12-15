Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза

Председатель Совета непосредственного местного самоуправления Владивостока публично обнародовал свои предложения

В редакцию газеты «Золотой Рог» поступило письмо следующего содержания. Стилистика и орфография сохранены.

И.о. губернатора Приморского края Кожемяко Олегу Николаевичу от Председателя Совета НМСУ гор. Владивостока Приморского края Максима Юрьевича Комлева

Открытое письмо

Господин губернатор!

Практическая деятельность государственного чиновника Вашего ранга в обязательном порядке предусматривает организацию деятельности подчинённой Вам Администрации Края по нескольким, важнейшим для региона и страны в целом, направлениям:

• Обеспечение безопасности во всех сферах человеческой деятельности на территории Приморского края;

• Организация поступательного развития экономики Края как минимум в рамках программ Правительства РФ;

• Формирование бюджета региона, находящегося под Вашим непосредственным управлением.

Перечисленные главнейшие задачи, за решение которых, законами РФ, ответственность возложена лично на Вас, консолидированы по определённым, довольно четким по своим характеристикам, признакам. В тоже время, все они связаны одной крепчайшей цепью – финансами. Без наличия достаточных средств, без гарантированного денежного наполнения рабочих фондов, за счет которых закрываются финансовые бюджетные прорехи, Вы, самостоятельно, без стороннего спонсорского участия, ничего серьёзного предпринять не сможете. Значит, опять, как и все 25 лет до Вас, Ваша Администрация будет попрошайничать. Не важно у кого, - у федералов, у российских толстосумов, у хитромудрых иностранцев, - ключевое слово здесь просить.

Самое отвратительное в этой ситуации это то, что вся сиcтема исполнительной власти в Приморском крае, весь гигантский штат чиновников в госучреждениях всех уровней, при формировании бюджетов от местного до Краевого, во главу угла ставят деньги федералов. Как угодно – через ФЦПшки, через госпроекты, через МЧС, да как только удастся, но – через Москву. А ведь всех, в свое время, учили , что важнейшим условием поступательного развития экономики является наращивание промышленного потенциала в комплексе с с/х производством и организациями соцкультбыта. Строгое следование этой аксиомы и есть гарантия экономического благополучия и, как следствие, достойного уровня жизни.

Но именно это первейшее правило, вопреки всем законам экономики, госчиновники в Приморском крае полностью игнорируют. В результате, при высочайшем ресурсном обеспечении по сравнению с ближайшими соседями, скажем, с Японией, Ю. Кореей и с Китаем мы почти всё закупаем у них.

На этом фоне, отмена всех расходов населения по ЖКХ в Китае представляется каким-то коммунизмом в хорошем смысле этого слова.

Господин Губернатор!

Но ведь и у нас есть все возможности резко изменить положение дел в жизнеобеспечении граждан к лучшему.

Суть дела.

Исполком НМСУ гор. Владивостока, силами своих профильных комитетов, разработал ряд программ социально-экономического развития гор. Владивостока и сопредельных с ним территорий. Целью всех усилий Исполкома НМСУ было наработка средств, достаточных для решения задач, принятых сходом граждан гор. Владивостока, а именно:

1. В течении первых трёх лет (до декабря 2021г.):

• Перейти на бесплатное питьевое водоснабжение жителей гор. Владивостока и его пригородов, гор. Артёма и его пригородов, а также нескольких населённых пунктов Шкотовского, Пожарского и Партизанского районов;

• Обеспечить поставки горячей воды в те же населённые пункты по тарифам, вдвое ниже тарифов, действующих на 1 декабря 2018 года;

• Исключить из ежемесячных платёжек для населения тех же населённых пунктов суммы затрат на утилизацию твёрдых и жидких бытовых отходов;

• Обеспечить деятельность детских садов в тех же населённых пунктах на условии бесплатного посещения их детьми.

2.За период до декабря 2025 года:

• Обеспечить бесплатное обучение всех студентов из названных населённых пунктов независимо от места их обучения;

• Обеспечить пенсионерам из названных населённых пунктов размер ежемесячной пенсии не ниже 60 тыс. рублей;

• Под реализацию программы переселения жильцов их ветхого и аварийного жилья организовать строительство жилых комплексов;

Под финансовое обеспечение выше озвученных задач, Исполком НМСУ разработал ряд организационных проектов создания на территории Приморского края девяти производственных комплексов, каждый из которых включает в себя промышленные предприятия реального сектора экономики, подразделения сельскохозяйственного сектора и организации , предоставляющие различные услуги.

Общая трудоёмкость всех плановых структур должна составить:

• В конце стартового этапа (на декабрь 2021 года) – не менее 4 860 постоянных рабочих мест;

• В конце второго периода (на декабрь 2025 года) – не менее 11 000 рабочих мест постоянного состава;

• Перспектива на десятилетие – не менее 16 000 рабочих мест.

Разработки проектов внутри программ осуществлялись с обязательным учетом рекомендаций профильных структур ООН. За исходные показатели при проектных разработках приняты:

• Вилка ФОТ = от 120тыс. руб./мес. (рабочий и младший технический персонал) до 360 тыс. руб./мес. (руководящий состав структурных подразделений);

• Норматив ФОТа от выработки одного работающего = от 20% в сфере услуг до 14% в сфере промышленного производства;

• Норматив жилой площади (общий вариант, без учета социальной специфики) = 50 м2 на 1 члена семьи;

• Норматив финансового обеспечения:

 Ребёнок до 6 лет = не менее 14 тыс. руб./мес.;

 Ребёнок до 15 лет = не менее 20 тыс. руб./мес.;

 Студент до 22 лет = не менее 30 тыс. руб./мес.;

 Пенсионер и инвалид = не менее 60 тыс. руб./мес.

На фоне довольно высоких и, скажем честно, непривычных для России настоящего времени, кроме газово-нефтяной отрасли, приведённых выше расчетных показателей, все проектные разработки схожи в главном – результаты плановой деятельности проектных предприятий оцениваются не ниже 25% рентабельности. И все это на местных, Краевых ресурсах.

Господин Губернатор!

Как мы уже отметили, реализацию наших разработок мы планируем привязать к нескольким населённым пунктам Края. Но, если Вы всерьез решили поднять экономику Приморья и обеспечить жителям Края достойную жизнь не через 20 или 30 лет, а, буквально, завтра, то мы готовы совместно с Вами плотно сотрудничать. Но, наше сотрудничество обязательно должно базироваться на паритете всех аспектов отношений – организационных, финансовых, юридических и в политических. Вся работа должна строиться на четкой договорной платформе, где каждому участнику отведена своя площадка, свои задачи, свои права и свои обязательства.

Если Вам интересно все, что мы представили в настоящем письме, то мы ждем Вашей положительной реакции. Ну, а уж коли нет – то уведомите нас об этом.

М.Ю.КОМЛЕВ, председатель Совета непосредственного местного самоуправления города Владивостока Приморского края.

Фото "РГ".