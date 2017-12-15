www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.71 р. 100 JPY: 52.09 р.
EUR: 69.4 р. 10 CNY: 88.84 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Премию "Неравнодушный гражданин" презентовали на краевом форуме некоммерческих организаций

15 Декабря 2017, 09:15 | Приморье

За организацию этого социально значимого проекта благотворительный фонд Александра Монастырёва был отмечен благодарностью губернатора Приморского края

Проект общественной премии регионального масштаба «Неравнодушный гражданин» продолжится в следующем году. Об этом рассказала руководитель благотворительного фонда Александра Монастырёва Валерия Костина, выступая с презентацией на краевом форуме социально ориентированных некоммерческих организаций. Форум проходил в администрации Приморского края 28 ноября, его участниками стали руководители и члены НКО из разных муниципалитетов Приморья. Лучших из них наградили. В числе других НКО благодарность губернатора получил благотворительный фонд Александра Монастырёва, ставший учредителем премии «Неравнодушный гражданин».

Валерия Костина привела цифры, подтверждающие, что проект всего за два года получил известность и популярность в Приморье. Впервые премию присуждали в 2015 году в целях поощрения, поддержки и распространения социально значимых инициатив приморцев. В 2016 году на соискание премии поступило более 300 заявок со всего региона, в финале лауреатами премии стали 25 человек. Истории их деятельности опубликованы на сайте Благотворительного фонда Александра Монастырёва, в социальных сетях проекта, в буклете премии, а также освещались в федеральных и краевых СМИ.  В 2017 году в оргкомитет конкурса поступило уже 339 заявок, истории 21 победителя вошли в итоговый буклет, а видеоролики о лауреатах были размещены на YouTube-канале фонда. Призовой фонд премии составляет полмиллиона рублей.

 

Во имя добра

 

Премия 2017 года проводилась с привлечением средств субсидии администрации Приморского края, выигранной фондом на конкурсной основе в соответствии с краевым законом «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае».

Очередной конкурсный сбор заявок «Неравнодушного гражданина»  стартует в начале следующего года, а итоги конкурса жюри подведёт летом. Организаторы рассчитывают увеличить охват территорий края, объём призового фонда, расширить число номинаций. Подать заявку сможет каждый, чья бескорыстная деятельность приносит ощутимую пользу обществу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: неравнодушный гражданин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru