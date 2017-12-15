Премию "Неравнодушный гражданин" презентовали на краевом форуме некоммерческих организаций

За организацию этого социально значимого проекта благотворительный фонд Александра Монастырёва был отмечен благодарностью губернатора Приморского края

Проект общественной премии регионального масштаба «Неравнодушный гражданин» продолжится в следующем году. Об этом рассказала руководитель благотворительного фонда Александра Монастырёва Валерия Костина, выступая с презентацией на краевом форуме социально ориентированных некоммерческих организаций. Форум проходил в администрации Приморского края 28 ноября, его участниками стали руководители и члены НКО из разных муниципалитетов Приморья. Лучших из них наградили. В числе других НКО благодарность губернатора получил благотворительный фонд Александра Монастырёва, ставший учредителем премии «Неравнодушный гражданин».

Валерия Костина привела цифры, подтверждающие, что проект всего за два года получил известность и популярность в Приморье. Впервые премию присуждали в 2015 году в целях поощрения, поддержки и распространения социально значимых инициатив приморцев. В 2016 году на соискание премии поступило более 300 заявок со всего региона, в финале лауреатами премии стали 25 человек. Истории их деятельности опубликованы на сайте Благотворительного фонда Александра Монастырёва, в социальных сетях проекта, в буклете премии, а также освещались в федеральных и краевых СМИ. В 2017 году в оргкомитет конкурса поступило уже 339 заявок, истории 21 победителя вошли в итоговый буклет, а видеоролики о лауреатах были размещены на YouTube-канале фонда. Призовой фонд премии составляет полмиллиона рублей.

Во имя добра

Премия 2017 года проводилась с привлечением средств субсидии администрации Приморского края, выигранной фондом на конкурсной основе в соответствии с краевым законом «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае».

Очередной конкурсный сбор заявок «Неравнодушного гражданина» стартует в начале следующего года, а итоги конкурса жюри подведёт летом. Организаторы рассчитывают увеличить охват территорий края, объём призового фонда, расширить число номинаций. Подать заявку сможет каждый, чья бескорыстная деятельность приносит ощутимую пользу обществу.