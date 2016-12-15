В Приморье дорожают подержанные автомобили

В Приморье автомобили с пробегом за год подорожали на 4,8%. Об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами автомобильного портала Drom.ru на основе анализа базы актуальных объявлений сайта за период с декабря 2015 по декабрь 2016.

Больше остальных прибавили в цене автомобили марки Toyota, их стоимость с прошлого года выросла на 5,5%. Для примера рассмотрим Toyota Prius, который в 2015 стоил в среднем 556 тыс. руб., а на сегодняшний день его среднестатистическая стоимость в Приморье составляет 592 тыс. руб. Также возросла на 7,8% цена на модель Corolla, и теперь в среднем равна 179 тыс. руб.

Автомобили Honda в Приморье подорожали на 4,2%. Цена популярной на Дальнем востоке модели Fit выросла с 341 до 359 тыс. руб., Insight — с 447,5 до 471,3. Стоимость Honda HR-V теперь в среднем равняется 360 тыс. руб. против 348 в прошлом году.

Однако несмотря на общий рост цен, есть несколько моделей, которые за год подешевели. Так, Toyota Vista потеряла в цене 2,7%, Mazda Demio — 2,3%, Nissan Cube — 1,6% и Suzuki Escudo стал дешевле на 0,4%.

В среднем по стране цены на подержанные авто выросли на 1,3%.





Источником информации послужила база объявлений сайта Drom.ru. Выборка производилась за период 8.12.2015-8.12.2016. В нее попали автомобили с пометкой «б/у». Модификации, поколения и комплектации усреднены.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.