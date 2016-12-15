Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский океанариум открывается после профилактических работ
20 декабря океанариум вновь начнет принимать посетителей. Он будет открыт со вторника по воскресенье, за исключением среды. В среду океанариум работает только с организованными группами школьников. Для них запускается бесплатная программа «Урок в океанариуме». Запись организованных групп школьников по телефону 8 924 732 01 05 (в рабочие дни с 9-00 до 17-00).
Научно - образовательный комплекс будет работать с 10 до 20 часов. Билеты можно приобрести с 10 до 18 часов в кассах на его территории. Продажа билетов начнется одновременно с открытием океанариума 20 декабря.
Тренировки морских млекопитающих временно проводятся в закрытом режиме. Исключение будет сделано по средам для организованных школьных групп. Детям покажут моржа Мишу и сивуча Айка.
Демонстрационная программа выступлений морских млекопитающих будет готова в январе. О начале продаж билетов на представления будет сообщено дополнительно.
От входной зоны океанариума до кассового павильона можно будет проехать на бесплатном автобусе, который будет ходить с интервалом 20 минут.
Напомним, в ноябре 2016 года Океанариум временно приостановил продажу билетов для профилактических работ. За полтора месяца были проведены техническое обслуживание систем жизнеобеспечения, систем электронных экспозиций, отполированы поцарапанные акриловые смотровые стекла бассейнов, заменена часть поврежденных растений в экспозиции «Тропический лес». Кроме того, большое количество новых видов тропических рыб переведено после карантина в экспозицию «Коралловый риф». Для перевода акул и крупных скатов подготовлен бассейн «Океанская бездна».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- Приморский океанариум открывается после профилактических работ
- В Приморском крае изъяли свыше 1,2 тонн наркотиков
- Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
- Прокуратура Приморья борется с задержками
- В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"
- Чиновники в Приморье по закону никак не отвечают за неэффективное расходование бюджетных средств
- За хранение оружия, гранат и наркотиков в Приморье осудили местного жителя
- Количество разводов в Приморье продолжает оставаться аномально высоким
- В Приморье в 2016 году произошло 46 чрезвычайных ситуаций
Новости раздела
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- Приморский океанариум открывается после профилактических работ
- В Приморском крае изъяли свыше 1,2 тонн наркотиков
- Жительницу Приморья, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, задержала полиция
- Прокуратура Приморья борется с задержками
- В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселения
- В Приморском крае продолжается благотворительная акция "Помоги Деду Морозу"
- Тигрёнок-потеряшка бродит возле приморского села
- В Приморье выбрали любимых педагогов
- Приморцы платят за капремонт исправнее, чем органы власти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В России вновь собираются изменить ПДД
- Известный российский холдинг скупает земли в Приморье
- Хранить деньги на банковских вкладах стало бессмысленно