В Приморском крае изъяли свыше 1,2 тонн наркотиков

В Приморье завершилась антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ней приняли участие сотрудники подразделений наркоконтроля, специалисты краевого наркологического диспансера, Департамента по координации правоохранительной деятельности администрации Приморского края, органы местного самоуправления, представители институтов гражданского общества.

Акция направлена на информирование граждан по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращения уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья.

В период проведения акции от жителей края поступило 532 обращения, из них 187 - о фактах незаконного оборота наркотиков, 188 - о вопросах лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

При проверке поступившей информации и оперативном реагировании на обращения граждан сотрудниками полиции возбуждены 143 уголовных дела, составлен 131 протокол об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

С целью профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни сотрудники полиции, члены добровольных народных дружин и Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели в образовательных заведениях лекции и беседы, в ходе которых рассказали о пагубных последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ, разъяснили студентам и школьникам нормы уголовного и административного законодательства.

По статистике, в Приморском крае сохраняется динамика снижения количества острых отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение количества отравлений на 41 % (с 425 до 251 случаев).

За 11 месяцев 2016 года на территории Приморского края выявлено 4053 наркопреступления. Из них 74 – совершены в составе организованных групп. За участие в незаконном обороте наркотиков к уголовной ответственности привлечены 1728 граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В 2016 году сотрудниками приморской полиции пресечена деятельность 16 наркопритонов. По фактам организации или содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотиков и психотропных веществ возбуждены 23 уголовных дела.

Из незаконного оборота изъято свыше 1,2 тонн наркотиков и сильнодействующих веществ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.