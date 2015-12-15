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За прошедшее утро во Владивостоке произошло 42 ДТП

15 Декабря 2015, 13:02 | Приморье

Во Владивостоке и природах, в связи с выпадением осадков в виде дождя и понижением температурного фона в утренние часы сильно осложнилась дорожная ситуация. Как рассказали «Золотому Рог» в дежурной части ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, сегодня утром, 15 декабря, на дорогах города зарегистрированы 42 вызова для оформления дорожно-транспортных происшествий.

ДТП с участием 4-х автомашин зарегистрировано в районе дома № 51 на улице Днепровская. В районе улицы Стрельникова столкнулись 4 автомобиля.

Сложная дорожная обстановка сохраняется в районе улицы Гоголя (односторонняя дорога от ВГУЭС и далее по направлению движения в центр города): на данном участке зафиксировано столкновение сразу 8 автомашин.

Особую осторожность необходимо проявлять при движении по улице Котельникова: здесь гололед спровоцировал столкновение 5 автотранспортных средств.

В настоящее время движение автотранспорта на трассе Седанка-Патрокл практически блокировано из-за ряда ДТП.

Учитывая складывающиеся погодные условия, Государственная инспекция безопасности дорожного движения Владивостока обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от поездок.

Особую опасность представляют спуски и подъемы с автодорог придомовой территории.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гололед  ДТП  авария  ГИБДД 



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