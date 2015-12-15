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Победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2015" стал Сихотэ-Алинский заповедник

15 Декабря 2015, 12:05 | Приморье

Во Владивостоке в рамках выставки-ярмарки «Новогодний базар» прошла церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья-2015». В этом году в номинации «Лучший туристско-экскурсионный маршрут по территории Приморского края» победителем стал Сихотэ-Алинский заповедник, представивший на суд жюри тропу «Мыс Северный», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Тропа «Мыс Северный», протяженностью 4,6км, расположенная на территории Сихотэ-Алинского заповедника, за последние два года претерпела значительные изменения. Благодаря совместной работе нескольких организаций она стала очень комфортна и привлекательна для посетителей, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник».


 

Большой вклад в благоустройство экотропы внес студенческий отряд «Тигр», организованный в 2014 году АНО «Центр «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинским заповедником. Его цель - развитие волонтерского движения и экотуризма на Дальнем Востоке, а также поддержка создания инфраструктуры в заповедниках и национальных парках. За два года участниками отряда стали 52 студента шести российских ВУЗов с природоохранными специальностями от Уссурийска до Москвы.

Урочище Благодатное Сихотэ-Алинского заповедника, где расположена тропа, стало пилотной территорией в Приморском крае для реализации проекта подобного плана. В подготовке работ принял участие ведущий эксперт США по строительству экологических троп Роберт Биркби. Руководили работой студентов сотрудники заповедника и Центра «Амурский тигр», а также специалисты по обустройству экотроп из Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская тропа».


 

"Внешняя оценка всегда приятна, тем более со стороны специалистов в области туриндустрии. Это значит, что работали ребята не зря, и мы действительно совместными усилиями сделали "продукт", который будет привлекать людей, и, соответственно, экологическая тропа будет выполнять свои функции по формированию благосклонного отношения населения к природе и индикатору её состояния - амурского тигра», - отмечает Сергей Арамилев, директор Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр».

Благодаря стараниям студентов, Сихотэ-Алинский заповедник уже текущей осенью встречал посетителей на самом современном уровне. Туристы, приехавшие на экскурсии, были приятно удивлены удобным и эстетично оборудованным маршрутом: на влажных участках тропы установлены деревянные настилы, через ручьи перекинуты мостики, травмоопасные подъемы и спуски оборудованы бревенчатыми лестницами, обновлены навигационные указатели и оформлены входные группы.

На сегодняшний день предварительные итоги туристического сезона -2015 показывают, что число посетителей обустроенной экотропы заповедника за последний год увеличилось более чем в полтора раза.

«Приятно, что результат двух сезонов работы по благоустройству экологической тропы оценен, и тропа признана лучшей в Приморье, - комментирует Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. - Это заслуга не только заповедника, но и наших партнеров. На достигнутом мы останавливаться не собираемся. В 2016 планируется продолжение работ на ранее оборудованных тропах – «Мыс Северный» и «Озеро Благодатное» и благоустройство двух новых – «Бухта Голубичная» и «Тропой Арсеньева».

Благодаря правильному обустройству троп даже регулярный поток любителей природы не нанесет ущерб заповедной территории, а Сихотэ-Алинский заповедник сможет принять больше туристов и привлечь внимание к своей деятельности, главным аспектом которой является защита амурского тигра.

СМОТРИТЕ Документальный фильм о Сихотэ-Алинском заповеднике.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: туриндустрия  туризм  сихотэ-алинский заповедник 
 



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