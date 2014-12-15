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В Приморье объявлено штормовое предупреждение
15 Декабря 2014, 16:37 | Приморье
В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморья днем 16 декабря на юго-востоке края, ночью 17 декабря в восточной половине местами ожидается сильный снег с количеством 7–18 мм за 12 часов и менее. Сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на сайт Примпогода.
Вечером 16 декабря и ночью 17 декабря в восточных районах края ожидается сильный (7–18 мм за 12 часов и менее), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее). В крае при северо-восточном, северном ветре 13–18 м/с, на побережье порывами до 32 м/с ожидается метель.
На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
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