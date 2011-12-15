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Высок потенциал экологического туризма
15 Декабря 2011, 00:44 | Приморье
Проведенные департаментом международного сотрудничества и туризма Приморского края исследования позволили выявить высокую степень интереса посещения природно-экологических объектов у российских и иностранных гостей края.
Проблемы развития экологического туризма были рассмотрены на заседании организационного комитета по проведению секции «Развитие экологического туризма» Пятого международного экологического форума «Природа без границ», проведение которого планируется во Владивостоке 06-07 октября 2011 года. Кроме того, организация экологического форума будет обсуждаться 15 июня 2011 года в Обществе изучения Амурского края на круглом столе.
Автор: По сообщениям информагентств
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