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Выездной туризм в Приморском крае многократно превышает въездной
Выездной туризм в Приморье многократно превышает въездной, хотя с приближением саммита АТЭС в край стало приезжать больше иностранных гостей. Об этом сказал на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края директор департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморья Олег Щека, сообщил корр. РИА PrimaMedia.
«По данным нашего департамента за 2009 год в приморский край въехали с целью туризма 53 тысячи человек. В тот же период выехали из Приморья 386 тысяч 100 человек. Нами принимаются меры для развития внутреннего туризма, но в этом вопросе нужна помощь на законодательном уровне», - сказал Олег Щека.
По мнению председателя комитета Джамбулата Текиева, развитие туризма должно стать стратегическим направлением для Приморского края.
«Вопросы туризма переданы в ведение нашего комитета, и мы намерены уделять им достаточно много внимания. Необходимо разработать долгосрочную программу развития туризма в крае, детально изучить вопрос о прибыльности этого вида бизнеса с точки зрения пополнения бюджета. Ведь туризм – это не только доходы от продажи путевок, но и развитие инфраструктуры, транспорта, сферы услуг, это дополнительные рабочие места. Нужно вести работу по усилению безопасности наших туристов за рубежом, повышению комфортности прохождения таможенных процедур на пограничных пунктах пропуска», - сказал Джамбулат Текиев.
ДосьеКак сообщает RATANEWS, Россия занимает третье место среди стран-поставщиков туристов в Китай. В минувшем году, по данным представителя посольства КНР в РФ ЧИ Жуньлиня, страна приняла 1,743 млн россиян. За первые шесть месяцев текущего года в Китае побывали 782 тыс. российских туристов, это почти на 30% больше, чем за тот же период 2009 года. Начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Владимир Фомин отметил, что за первые шесть месяцев года на 12% вырос и китайский турпоток в Россию.
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