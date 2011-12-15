Выездной туризм в Приморском крае многократно превышает въездной

Выездной туризм в Приморье многократно превышает въездной, хотя с приближением саммита АТЭС в край стало приезжать больше иностранных гостей. Об этом сказал на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края директор департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморья Олег Щека, сообщил корр. РИА PrimaMedia.

«По данным нашего департамента за 2009 год в приморский край въехали с целью туризма 53 тысячи человек. В тот же период выехали из Приморья 386 тысяч 100 человек. Нами принимаются меры для развития внутреннего туризма, но в этом вопросе нужна помощь на законодательном уровне», - сказал Олег Щека.

По мнению председателя комитета Джамбулата Текиева, развитие туризма должно стать стратегическим направлением для Приморского края.

«Вопросы туризма переданы в ведение нашего комитета, и мы намерены уделять им достаточно много внимания. Необходимо разработать долгосрочную программу развития туризма в крае, детально изучить вопрос о прибыльности этого вида бизнеса с точки зрения пополнения бюджета. Ведь туризм – это не только доходы от продажи путевок, но и развитие инфраструктуры, транспорта, сферы услуг, это дополнительные рабочие места. Нужно вести работу по усилению безопасности наших туристов за рубежом, повышению комфортности прохождения таможенных процедур на пограничных пунктах пропуска», - сказал Джамбулат Текиев.