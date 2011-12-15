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Хасанская Ривьера, или Особенности туризма в Приморье
Приморский край имеет уникальное географическое положение, чем и должен пользоваться, ни в чем себе не отказывая. Но это в теории. На практике, как показывает опыт Хасанского района, кроме головной боли да сезонной криминальной революции, выгодная география ничего не дает.
Побывав на месте, корреспондент "ЗР" попытался разобраться в причинах такого отношения руководителей территорий и выяснить, чего ждать дальневосточникам в предстоящий летний сезон.
…Как подметил хасанский частный предприниматель Сергей ЗВЕРЬКОВ, с нетерпением ждущий гостей даже из Анадыря и Сковородино, "главная наша проблема - это "скорострельность" сезона. Нам за два, максимум три месяца надо заработать, чтоб потом остальное время кормить себя и свои семьи. Поэтому, пусть государство хоть распластается со всеми своими фискалами, но мы с ним делиться не будем: все, что мы зарабатываем на туризме, - все наше!".
С такой позицией не согласны не только районные власти. Край и Федеральное правительство на уровне налоговых и природоохранных структур без особого энтузиазма расценивают желания и планы таких "зверьков".
Начиная с этого года частных предпринимателей, кто уже застолбил арендованные участки пляжей и земли около моря, ждут небольшие сюрпризы. Как заверил глава района Александр НАРЫЖНЫЙ, такая "оффшорная" вольница у местных сдатчиков койко-мест подходит к концу. На помощь районным властям в этом году обещает прийти Федеральная налоговая служба.
"В прошлом году мы заставили малый курортный бизнес платить за вывоз мусора, в этом году с помощью налоговиков мы заставим наше побережье работать на бюджет района", - уверен Александр Семенович.
Сюрпризы ждут не только владельцев веранд, сараев и летних кухонь. Крупные арендаторы и латифундисты также должны быть готовы к визиту непрошеных, но таких милых бюджету организаций.
"Бедность не порок, - сетует Александр Нарыжный, - но кто скажет, что турбаза "Океан", владельцем которого выступает известный депутат Законодательного собрания, нищенствует? Мы, то есть Хасанский район, имеем с таких монстров коллективного отдыха только ничтожный земельный налог да НДФЛ с трех-пяти сезонных рабочих. Откуда в районе будут деньги?".
Действительно, при огромном потенциале туристическая нива при агонизирующем производстве могла стать той палочкой-выручалочкой, но проблема вся в неповоротливом российском законодательстве.
"Мы по большому счету не можем даже призвать к ответу экологических преступников, - сокрушается глава муниципалитета. - Был случай, когда ловили человека, специально поджигающего лес! Им, видите ли, так удобнее собирать папоротник! С видео- и фотоподтверждениями пришли в милицию, а там только развели руками - не можем…нет признания вины"!
Потенциальным курортникам, планирующим свой отдых на пляжах Хасанского района, необходимо знать и помнить о нюансах, способных как разнообразить отдых, так и сделать его максимально некомфортным.
Корреспондент "ЗР" стал свидетелем не только позитивных изменений. Большой блок вопросов, решаемых местными, краевыми и федеральными властями на протяжении вот уже десятка лет, так и остается нерешенным.
Во-первых, и с нами согласятся отпускники, курортники и деловые люди со всего Дальнего Востока, главная проблема, которая остается нерешенной из года в год, - дорога. Несмотря на позитивные сдвиги, в том числе и появление новых километров новых дорог, еще остались участки, смазывающие общее впечатление от посещения и отдыха в Хасанском районе.
Огорчим путешественников-автомобилистов, но и в этом году им придется глотнуть хасанской пыли. Два-три участка дороги трассы Раздольное - Хасан, на участках Раздольное - Нежино (5 км), Барабаш-Славянка (около 20 км) и Нарвский перевал находятся в стадии "глубокой" реконструкции, и работы там дорожникам еще надолго хватит. На фоне Нарвского перевала его Безверховский "собрат", упакованный в асфальт, просто радует ровностью, разметкой и скоростью, с которой можно по нему передвигаться.
Если Нарвский перевал и грунтовку за Барабашом в этом году сделать не успеют (по скромным оценкам местных властей, там работы еще на 2-3 года), то практически готов участок дороги в обход нежинского бездорожья и, к слову, которую можно уже созерцать, пока еще отлавливая пятой точкой ухабы старого тракта. Надо полагать, в этом году его введут в строй.
Следующие вопросы, с которыми, возможно, столкнутся курортники и отпускники в этом сезоне, - невозможность бесплатного доступа к… морю!
За все побережье не скажем, но вот в Мекке хасанского отдыха - Андреевке из-за каких-то непонятных манипуляций с землей вся береговая линия оказалась в руках десятка оборотистых дельцов, которые вольны устанавливать цены на доступ к воде по понятным только им расчетам.
Районная власть борется с таким положением дел как может, но у деляг, по слухам, слишком большие и могущественные покровители на краевом уровне.
Тем не менее, с учетом всех коллизий, одно не может не радовать приморцев и гостей нашего края - предварительный прогноз погоды, выдаваемый на предстоящее лето, обещает немало солнечных и теплых дней, что с лихвой компенсирует дорожные и бытовые неудобства нашего пока еще дикого отдыха.
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