Прощай, "дикий" туризм !

Многокилометровые ливадийские пляжи на южном побережье Приморья, их всего 15, известны не только на Дальнем Востоке. Они давно снискали славу "народного курорта", где можно отдохнуть "дикарем", ночуя в машине или палатке, а можно и на туристической базе, в уютном домике, у самого синего моря. Как говорится, каждому - свое!

Качественный отдых стоит денег

На ливадийские пляжи приезжают погреться жители Якутии, Камчатки, Сахалина и даже Сибири: вояж на Черное море нынче многим не по карману. А в Ливадию можно добраться даже на машине. Хабаровчане, кстати, лишенные возможности купаться в грязном Амуре, отдыхают здесь каждый уикенд с середины июня по октябрь. Благо от Хабаровска до Ливадии 800 км добротного асфальта.

За последние три года побережье Находкинского городского округа, к которому относятся и ливадийские пляжи, изменилось до неузнаваемости: разнокалиберные базы отдыха выросли здесь как грибы после дождя. Сравнение банальное, но точное. По всему, палаточная романтика и сортир в кустах медленно, но верно уходят в прошлое. Наши граждане, привыкшие к комфорту, хотят отдыхать культурно и со всеми удобствами. Чтобы в бунгало, где они остановились на несколько дней, непременно были туалет, душевая кабина и горячая вода.

- Если освоение побережья южного Приморья продолжится и дальше такими темпами, то не за горами тот день, когда туристы будут селиться в домиках, а на пляже только загорать и купаться, как это поставлено во всех цивилизованных странах. К примеру, мы искоренили "дикий" туризм в бухте Восток. Сейчас там нет палаток, только домики. Все благоустроено, красиво и под круглосуточной охраной. Довольны и отдыхающие, и местное население, - рассказал "ЗР" предприниматель Николай КУХАРЕВ, построивший по соседству с Ливадией туристические базы "Прибойная" и "Рифовая".

С его мнением согласен Сергей ПОДГОРНЫЙ, заместитель главы администрации Находкинского городского округа по району Ливадия. В интервью "ЗР" на тему летнего отдыха он высказался прямолинейно:

- Палаток на пляже быть не должно. Туалетов и машин - тоже. Есть желание жить в палатке? Пожалуйста! Но в строго отведенном для этого месте, заплатив за это деньги. Люди должны привыкнуть к мысли, что за качественный отдых надо платить, как за услугу. Поэтому туризмом должны заниматься профессионалы.

Шашлык на веранде

База отдыха "Рифовая" появилась на карте Находкинского городского округа год назад. К началу пляжного сезона на берегу одноименной бухты было сдано под ключ 15 домиков со всеми удобствами, включая горячую воду и независимое электроснабжение. Новорожденная база получила название по месту её расположения. Хотя, если привязываться к местности, ее вполне можно было бы назвать "Песчаной". Так как на многие километры "Рифовая" окружена чистым белым песком, а ее "именные" рифы находятся далеко в море, и то под водой.

Благодаря "сарафанному радио" молва о новой турбазе быстро облетела Приморье, и, по словам Николая Кухарева, "в июле и августе домики были забиты под завязку". Чистое море, хорошая погода, проживание в комфортабельном бунгало с верандой, кафе на территории базы, охраняемая автостоянка - что еще нужно горожанину для спокойного и полноценного отдыха?! Кроме того, буквально в километре от "Рифовой" плещется пресноводное озеро Ливадийское, богатое пеленгасами, карасями, щуками и сомами. Для любителей посидеть с удочкой на берегу или порыбачить с лодки - это просто райское место! Надоело глазеть на поплавок, можно искупаться в теплом озере или море, между ними - песчаная перемычка шириной не более 700 метров.

Первых отдыхающих 2009 года "Рифовая" примет уже 20 июня. В этом году, кстати, база увеличилась на дюжину коттеджей, сейчас их 27. По прогнозам туристических компаний, в грядущий купальный сезон Ливадия ждет "паломников" не только из северных регионов Дальнего Востока, но также и из Приморья. Грязные и необустроенные пляжи пригорода Владивостока давно потеряли свою привлекательность.

Поэтому, если вы планируете провести отдых на базе отдыха "Рифовая", есть резон бронировать домики уже сегодня. Во-первых, вы получаете рассрочку на все туры. Во-вторых, цена тура остается фиксированной даже в случае ее повышения. В июне суточная цена коттеджа со всеми удобствами (2-6-местное размещение) - от 3 тыс. рублей. В июле - от 4600 рублей, в августе - от 5900 рублей.

Между прочим, в прошлом году на "Рифовой" снимали домики даже те, кто до этого предпочитал отдыхать в Ливадии "дикарем". Потому что гораздо приятнее в дождливую погоду пить пиво и есть шашлычок на веранде, чем киснуть и стучать зубами в палатке. Бытие определяет сознание!

Лучший пляж будет ваш!

База отдыха "Прибойная", что в трех километрах от Ливадии, обосновалась в лесополосе, подступающей почти к самой кромке залива Восток. Некоторые домики стоят прямо на пляже, что очень удобно. Утром встал - и сразу ныряй в море вместо водных процедур! Места здесь тихие, поскольку "Прибойная" располагается на территории морского заказника, и грибные. Аборигены утверждают, что ведро белых грибов можно набрать за полчаса!

А еще здесь чистое море, в солнечную погоду видимость под водой до 15 метров, и богатая морская флора и фауна. На шельфе залива Восток живности, как в ухоженном аквариуме: здесь в изобилии обитают морские звезды, ленки, бычки, морской еж, черный и сахарный, гребешок и даже встречается трепанг. Дайвингисты со всего Дальнего Востока давно облюбовали эти места. И почему до сих пор с глубинами залива Восток не познакомился "машинист" Андрей МАКАРЕВИЧ, как известно, большой поклонник дайвинга!?

Туристы называют базу отдыха "Прибойная" "семейной" и еще "демократичной". Прежде всего, из-за цен на путевки. К примеру, в июне проживание одного человека в деревянном доме, обшитом сайдингом, с пластиковыми окнами, в 2-х или 3-местном номере стоит 440 рублей в сутки! Согласитесь, даже в нынешний кризис эти цены не кусаются, что позволяет отдыхать в "Прибойной" гражданам со средним достатком. Как правило, сюда приезжают парами и семьями - те, кто хочет хоть на время уйти от "суеты городов и потоков машин".

Коттеджи на "Прибойной" двух- и одноэтажные, номера от 2-местных до 4-местных, правда, удобства - на улице. Но здешние клозеты - это не дурно пахнущие фанерные скворечники, продуваемые ветрами и без крючков. Туалеты на "Прибойной", их здесь около 20, чтобы не было очередей, хоть и вынесены на улицу, но сделаны по последнему слову современной сантехники. Можете мне поверить. Как говорится, испытано на себе!

Душевые кабины с горячей водой также в изобилии, есть здесь и баня с сауной, хочешь - один мойся, хочешь - с компанией. Если проголодались - добро пожаловать в кафе, кормят на "Прибойной" по-домашнему вкусно и сытно.

База отдыха "Прибойная хоть и существует не так давно, но уже обзавелась постояльцами: около 50% туристов приезжают сюда ежегодно с момента ее открытия. Опять же, из-за стабильного и разумного соотношения цены и качества услуг. Что касается здешнего пляжа, где отдыхающие проводят большую часть тура, то и здесь все в ажуре. В 2008 году база отдыха "Прибойная" повторно награждена дипломом за лучший пляж в Находке и Ливадии.

Заезды на базу отдыха "Прибойная" с 20 июня по 30 сентября. Путевки можно забронировать уже сейчас по ценам 2008 года!

С 1 по 15 июля и с 10 по 30 сентября - 660 рублей в сутки на человека. С 15 июля по 1 августа, с 1 по 10 сентября - от 770 рублей в сутки на человека. С 1 по 31 августа - от 970 рублей в сутки на человека.