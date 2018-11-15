Народов много – Приморский край один!

К числу первоочередных дел врио губернатора края Олег Кожемяко отнёс встречу с руководителями национальных общественных, культурных, религиозных организаций Приморья. Олег Кожемяко отметил, что Приморье с момента своего основания – многонациональный регион. Сегодня здесь проживают около 160 народов. Эти земли защищали и обустраивали прадеды и деды нынешних приморцев.

«Это как раз то объединяющее начало, которое хранится в душе каждого жителя края. Мы знаем, как формировался состав населения региона: это корейцы, переселенцы из центральной России, Украины, Белоруссии; комсомольцы, которые приезжали сюда на заработки, а потом оставались жить. За все эти годы наш край стал родным домом для многих народов», – подчеркнул он.

Руководитель края Олег Кожемяко принял участие в VI Конгрессе народов Приморского края, посвящённом 80-летию Приморского края, 15-летию Ассамблеи народов Приморского края. Он поздравил участников форума с этим значимым событием, вручил награды тем, кто внёс большой вклад в укрепление межнационального согласия, в развитие края: юбилейные знаки отличия получили председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева, её заместители Галина Ермак и Сергей Пушкарёв, руководитель казачьего класса школы №10 г. Артёма Ольга Карнажицкая и другие.

Во встрече принимал участие Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), почётный гражданин Приморского края.

«Совсем недавно мы отметили 80-летие нашего любимого края. Это праздник один на всех представителей разных народов, – говорит Валентин Пак. – Сам я родился в посёлке Кавалерово, а судьбу связал с Вольно-Надеждинском. В Приморье жили и трудились родители, живут дети, внуки. Хочу пожелать нашей большой многонациональной дружной семье здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во благо родного Приморья».





На VI конгрессе народов Приморского края. Врио губернатора края Олег Кожемяко в казачьем «круге».





Врио губернатора края Олег Кожемяко вручает награду председателю Ассамблеи народов Приморского края Галине Алексеевой.

На верхнем фото: Большой сбор руководителей национальных общественных, культурных, религиозных организаций Приморья. В центре – врио губернатора края Олег Кожемяко, председатель АКОРП Валентин Пак.

Лариса РЕКОВА, фото Александра САФРОНОВА.