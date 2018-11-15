Налоговая ждет до 3 декабря

Затем должнику будут начислять пеню и готовить документы к судебным приставам

С 2015 года в стране установлен единый срок уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. В этом году налоговые органы исчисляют имущественные налоги за 2017 год, которые надо оплатить не позднее 3 декабря (1 декабря выпало на выходной день).

Все имущественные налоги физлица уплачивают на основании налогового уведомления, которое формируется и направляется налоговыми органами не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

Лариса НЕСТЕРОВА, заместитель начальника отдела налогообложения имущества:

- Все имущественные налоги физлица уплачивают на основании налогового уведомления, которое формируется и направляется налоговыми органами не позднее 30 дней до наступления срока платежа.

В сводное налоговое уведомление сегодня включаются все имущественные налоги – транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц. И – за объекты, которые человек имеет не только на территории края, но и по всей стране.

Налоги исчисляются налоговыми инспекциями по месту регистрации имущества налогоплательщиков, а налоговые уведомления печатаются и направляются физлицам филиалами федеральных казенных учреждений ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. Приморские налогоплательщики получают налоговые уведомления от филиалов по Кемеровской и Волгоградской областям. Нам многие задают вопросы – почему им налоговые уведомления приходят оттуда? Но таков порядок.

Со 2 июня 2016 года вступил в силу новый порядок получения документов от налоговых органов. Если налогоплательщик зарегистрирован в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, то налоговое уведомление по почте ему не направляется, а выгружается в его Личный кабинет, войдя в который, он может распечатать текст и сразу же оплатить суммы налогов, указанные в нем.

Если же налогоплательщик все равно хочет получать налоговое уведомление на бумаге, то ему надо направить нам соответствующее уведомление, которое тоже формируется в личном кабинете. В своем Личном кабинете можно оформить электронную подпись, затем подписать это уведомление и направить в налоговый орган. После этого налогоплательщик будет получать налоговые уведомления и всю корреспонденцию по почте, а не в своем Личном кабинете.

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три предшествующих налоговых периода. Так, в этом году мы пересчитываем и исчисляем налоги, если они не были исчислены, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Налогоплательщик должен самостоятельно оплатить налог на основании уведомления. Несвоевременная уплата налога ведет к тому, что ему начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за один день просрочки платежа.

Ему обязательно будет направлено требование на уплату долга, в котором указываются сумма задолженности, размер пени на момент направления требования, сроки уплаты и исполнения, а также меры по взысканию налога в случае неисполнения требования в срок.

Если налоги и после этого не будут уплачены, то в дальнейшем задолженность взыскивается через мировых судей, после чего решение суда передается в службу судебных приставов.

Ирина ТАБАКОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками:

- Мы стараемся обезопасить людей от последствий неуплаты налогов. Прежде всего, в случае неуплаты налога в срок (не позднее 3 декабря), уже с 4 декабря постоянно будет насчитываться пеня до момента уплаты налога. Плюс, неплательщиков ждут такие негативные последствия, как запрет судебными приставами на выезд за границу, взыскание долга с заработной платы, да еще и оплата судебных издержек.

Если должники, работающие на государевой службе и муниципальной службе, могут забыть о налогах, то наличие задолженности в будущем может создать им определенные препоны, если они будут претендовать на то, чтобы продвинуться по службе.

В Конституции РФ говорится, что каждый гражданин обязан уплачивать законно установленные налоги. И мы призываем людей платить налоги вовремя, чтобы для них не было негативных последствий. Бывает, нам ставят в вину: «Почему меня не предупредили?» Но важно самому проявить гражданскую ответственность, озаботиться – пойти на почту и получить квитанцию на уплату налога, обратиться в налоговый орган, заглянуть в свой Личный кабинет.

- Как можно заплатить налог, и при этом сэкономить свое время?

- Это можно сделать через Личный кабинет на сайте ФНС России nalog.ru. В Личный кабинет можно зайти с любого смартфона. Пароль к Личному кабинету можно взять в любом налоговом органе, предъявив свой паспорт.

Если у человека есть доступ к порталу госуслуг, то с этим доступом он также может зайти в свой Личный кабинет и узнать не только свою задолженность, но и сумму текущих платежей. Это очень комфортно, все суммы можно увидеть, не выходя из дома, и оплатить через банк-онлайн.

ФНС заключены соглашения со многими банками, и, если вы обслуживаетесь в таком банке, то с Личного кабинета можно перейти на его платформу и там оплатить свой налог онлайн.

Можно также просто распечатать квитанции и затем оплатить в любом банке, почтовом отделении.

КСТАТИ

Отсрочка для самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) готова не применять санкции в отношении самозанятых в первый год эксперимента по введению для них специального налогового режима.

«В данном случае мы договорились с налоговой службой о том, что штрафы в течение, по крайней мере, первого года эксперимента налоговая служба не будет применять», - сказал глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ в ходе обсуждения ко второму чтению поправок к пакету законопроектов по налогообложению самозанятых.

Макаров напомнил, что такой льготный режим уже применялся в рамках принятия закона о контрольно-кассовой технике. Тогда на первом этапе бизнес также был освобожден от штрафов.

При этом, по словам депутата, отмена штрафов не означает, что возможность их применения не будет прописана в законе. «Штрафные санкции должны быть, они дисциплинируют», - подчеркнул глава комитета.

На фото: «Писем счастья» можно и не дождаться, а платить все равно придется

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