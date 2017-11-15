Завтра во Владивостоке температура понизится на 2-4 градуса

В регионе плюсовая температура сохранится только на юге края, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

Сегодня, 15 ноября, Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на фоне которого на севере края местами сохраняется небольшой снег. Температурный фон составит +2…−7 °C.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация изменится. Над краем начнет расти атмосферное давление, и Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, центр которого будет располагаться над Кореей. Антициклональная погода в ночные часы будет способствовать интенсивному выхолаживанию приземного слоя воздуха, и основной фон минимальных температур составит −10…−15 °C, в горных районах до −24 °C, на побережье, −4…−9 °C. Днем столбики термометров остановятся у отметки −4…−11 °C, на побережье покажут +2…−3 °C.

Сегодня и завтра в краевом центре сохранится малооблачная погода без осадков. В среду максимальные температуры не поднимутся выше −1…+1 °C. В ближайшие сутки температурный фон понизится на 2–4 градуса: ночью −5…−8 °C, днем 0…−3 °C.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.