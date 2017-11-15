Tele2 открыла пункты выдачи товаров с AliExpress в Приморском крае

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и логистическая компания PickPoint открывают совместные пункты выдачи заказов из крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress. Любители интернет-шопинга во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Партизанске смогут получать покупки в салонах связи Tele2, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Жители Приморского края все чаще заказывают электронику, бытовую технику, одежду и обувь в китайском онлайн-гипермаркете AliExpress. Благодаря партнерству Tele2 и PickPoint посетители популярной интернет-площадки получили возможность забирать малогабаритные, предоплаченные товары без очередей и в удобное для них время.

К системе PickPoint, которая объединяет более 2700 постаматов и пунктов выдачи покупок, подключилась и развитая сеть дистрибуции Tele2. К проекту уже присоединились 232 салона оператора в более чем 120 городах и небольших населенных пунктах в 22 регионах России. В Приморском крае пункты выдачи покупок c AliExpress открыты в салонах связи Tele2 во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Партизанске.

Проект Tele2 и PickPoint – удобный формат для розничного ретейла с небольшими площадями. Выдача товаров из Китая основана на предоплатной системе и не требует организации приема оплаты, а работа с малогабаритными грузами позволяет обходиться без больших складских помещений.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«В 2016 году объем рынка трансграничной онлайн-торговли, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом. При этом около 90% зарубежных интернет-покупок россиян приходится на Китай. Мы поддерживаем стиль жизни клиентов и стремимся привнести в нее комфорт. Если россияне любят покупать на AliExpress, мы предлагаем им удобный сервис. Всего за несколько минут и без очередей клиенты получат товар в наших салонах связи в Приморье».

Надежда Романова, генеральный директор PickPoint:

«У компаний PickPoint и Tele2 в целом совпадает политика выбора мест открытия офлайн-точек: шаговая доступность, расположение на первой линии домов и удобный график для работающих людей. Мы отмечаем подготовленный, клиентоориентированный персонал Tele2, сфокусированный на быстром и качественном обслуживании, а также удобную навигацию – получатель легко находит необходимый пункт».

Пункты выдачи покупок c AliExpress открыты в салонах Tele2 в Приморском крае по следующим адресам:

Владивосток, ул. Океанский пр-т, д. 111;

Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3;

Владивосток, ул. Калинина, д. 275 А;

Находка, ул. Ленинская, д. 2;

Уссурийск, ул. Некрасова, д. 55;

Уссурийск, ул. Чичерина, д. 83;

Партизанск, ул. Ленинская, д. 12.