"Криминализация края была такова, что в одночасье проблему не решить"

Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев рассказал деловой газете «Золотой Рог» о работе по декриминализации региона

В прошлом году подразделениями УМВД по Приморскому краю было принято 430 тыс. сообщений о происшествиях и преступлениях. За 10 месяцев 2017 года этот показатель составил 387 тыс. обращений и заявлений. Цифры немалые, что не может не тревожить как общественность, так и сотрудников правоохранительных органов, но тенденция обнадеживающая - число зарегистрированных в Приморье преступлений в течение последних лет неуклонно снижается. И если в 2013 году среди всех преступлений, зафиксированных в ДФО, на Приморье приходилось 39,3%, то по результатам первого полугодия текущего года этот показатель составил 31,5%.

Криминальную ситуацию в регионе, факторы, влияющие на нее, а также работу различных подразделений приморской полиции охарактеризовал деловой газете «Золотой Рог» начальник Управления МВД России по Приморскому краю Николай АФАНАСЬЕВ. Беседа состоялась накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, который по традиции отмечается 10 ноября и в этом году совпадает со столетием создания рабоче-крестьянской, а впоследствии советской милиции. Но как бы за эти годы ни называлось данное ведомство, главными его задачами и вчера, и сегодня является охрана общественного порядка и борьба с преступностью.

Обнадеживающая статистика

- Николай Николаевич, как в крае обстоят дела с тяжкими преступлениями, их становится меньше?

- Если брать общеуголовные виды преступности, в том числе тяжкие, то мы отмечаем снижение регистрации по всем видам (убийствам, грабежам, разбоям, кражам и т.д.) Некоторые цифры сопоставимы с показателями 80-х годов прошлого века. Например, в 1980 году в крае было зарегистрировано 228 убийств, а в 2016-м - 204. Это исторический минимум и, думаю, хороший знак.

Статистика очень важна в нашей работе, по ней можно судить о ее результатах, поэтому столь подробно и останавливаюсь на некоторых цифрах. По итогам 10 месяцев 2017 года на 18,4% сократилось число преступлений, связанных с умышленным тяжким вредом здоровью, на 20,2% - таких же преступлений, повлекших смерть, на 13% - изнасилований. В прошлом году было зарегистрировано за год 55 изнасилований, даже в самые лучшие советские времена их регистрировалось больше, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 40 преступлений против половой неприкосновенности.

Мы видим снижение краж всех видов собственности (на 16,7%), из квартир - на 12,5%, транспортных средств - на 16,3%, грабежей - на 16,4%. А вот по разбойным нападениям по сравнению с прошлым годом допущен рост на 5%. Но в прошлом году было зарегистрировано 186 разбойных нападений - это также многолетний исторический минимум. Положительная тенденция, надеюсь, просматривается. Наш край становится менее криминализированным.

Это результат большой профилактической работы, и не только полиции, но и всех правоохранительных органов. Но есть и другие, не менее важные факторы, влияющие на состояние преступности, в числе которых, например, изменение экономической ситуации в стране и регионе, а также перемены в обществе. У многих появилось нетерпимое отношение к проявлениям противоправных деяний, преступности. Патриотизма в людях стало больше, мы с удовлетворением отмечаем это, общаясь с различными слоями населения, бывая на сходах граждан, в том числе в отдаленных районах и населенных пунктах. Но и в нашей работе больший упор делаем на эффективность, стараемся выделять главное, чтобы реально повлиять на состояние преступности в крае.

Большую помощь нам оказывают добровольные народные дружины - ДНД. Люди выходят совместно с участковыми на охрану общественного порядка своих населенных пунктов, и ситуация там изменяется. Сейчас в крае почти 1700 дружинников, и это не дутая цифра, мы за каждого готовы отчитаться. Дружины активно работают в Находке, Уссурийске, Лесозаводском районе и Арсеньеве, некоторые дружины носят имена наших сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Например, в Кировском районе дружина названа именем Алексея Карася. Он убит теми…, которых потом окрестили приморскими партизанами. Благодаря реальной помощи дружинников наш край становится безопасней.

Травматика как аргумент

- Как вы можете охарактеризовать состояние с уличной преступностью?

- Думаю, те, кто живет во Владивостоке, и без статистики видят, что в городе стало спокойнее. Стрельба на улицах, массовые драки, уличные грабежи, конечно, случаются, но это скорее единичные факты. А сводные статистические данные свидетельствуют, что по уличной преступности за 10 месяцев снижение составило 13,7%, в абсолютных цифрах - совершено 935 преступлений. К сожалению, в таких преступлениях порой фигурирует травматическое оружие, которое было у людей на законных основаниях. Мы знаем такие случаи. Но зачем его брать, собираясь, к примеру, в кафе, где даже незначительный конфликт может привести к стрельбе. В этом году в крае произошло два подобных случая, фигуранты установлены и понесут заслуженное наказание. А между тем преступления можно было бы избежать, если бы аргументом в споре не выступала травматика.

Вообще город Владивосток и Приморский край в целом с точки зрения охраны общественного порядка находятся, можно сказать, под особым вниманием полиции, ведь здесь регулярно проводятся различные мероприятия, в том числе и международные, - форумы, конференции, выставки-ярмарки, праздничные шествия и уличные концерты на площадях и набережных. В прошлом году мы обеспечили охрану общественного порядка на 3 тыс. мероприятиях, в этом - на 2800. В такие дни патрульно-постовая служба, дознаватели, участковые, сотрудники аппарата управления выходят на охрану общественного порядка, не забывая, впрочем, о своих основных обязанностях.

- Можно ли говорить, что оперативная обстановка в крае спокойная?

- К сожалению, пока - довольно неспокойная. Есть такой показатель, как уровень преступности - это количество преступлений на 100 тыс. населения. В настоящий момент в Приморье (по итогам 10 месяцев) он составляет 2026 преступлений. По этой позиции Приморье находится на 14-м месте в стране. Впереди нас такие субъекты, как Москва, Санкт-Петербург и некоторые другие. Наш ближайший сосед Хабаровск на 15-м месте с 2018 преступлениями на 100 тыс. населения. Но… В 2013 году мы были на 2-м месте по России после Забайкальского края с показателем 2700 преступлений. Криминализация края была такова, что в одночасье проблему не решить. Хотя ситуация постепенно меняется к лучшему. Люди сами говорят, что сегодня по дорогам Приморского края можно спокойно ездить, хотя раньше это представляло определенную опасность. Все, кто промышлял на дорогах, теперь в местах не столь отдаленных, а некоторые уже отсидели и взялись за ум. Ну а если кто-то не взялся, то пойдет на новый срок.

Не успели легализовать

- Какие еще факторы оказывают влияние на обстановку?

- Во-первых, численность населения Приморского края. Это - третья часть всего населения ДФО, соответственно, примерно третья часть преступлений региона совершается в Приморье. Во-вторых, наше приграничное и приморское расположение. Порты - Владивосток, Находка, Славянка, Зарубино и другие - всегда привлекали, мягко говоря, не самых законопослушных людей, так исторически складывалось. Здесь всегда было больше различных преступлений, а количество краж транспортных средств в Приморье было больше, чем во всех других субъектах ДФО вместе взятых

Но сегодня число угонов значительно сократилось. Например, за 2013 год было зарегистрировано 2500 краж транспортных средств. (Только представьте себе эту колонну автомашин, ушедших в никуда...) За 10 месяцев текущего года в крае зарегистрирована 631 кража транспортных средств. Каждый год происходило снижение на 28-30%. Мы создали специализированное подразделение по этому направлению. За последние годы много групп было привлечено к уголовной ответственности. Недавно задержана группа во Владивостоке, у которой обнаружено 15 краденых транспортных средств. Они находились в разных частях края и готовились к легализации. Такая же группа, совершившая кражи более 15 транспортных средств, задержана в Уссурийске. К сожалению, данные преступления характерны для Приморского края, мы пятые в Росси по количеству совершенных краж транспортных средств, впереди Москва, Санкт-Петербург, Калиниград, так что надо продолжать работу.

- А что вы можете сказать по поводу декриминализации отраслей экономики края?

- Задача состоит в том, чтобы бюджетные деньги не растаскивались. Мы по этому направлению работаем, но пока не можем сказать, что у нас здесь очень большие успехи. Хотя выявляемость преступлений есть, но работы - непочатый край. Для Приморья что ни возьми - все важно, и лесопромышленный комплекс, и рыбодобывающая отрасль, и военно-промышленный комплекс - везде должно быть чисто и прозрачно, в этом направлении мы и работаем. Например, за 10 месяцев выявлено 41 преступление в лесопромышленном комплексе (в прошлом - 31), 16 преступлений в ЖКХ, но это далеко не те показатели, к которым мы стремимся.

Не допустить коллапса

- Николай Николаевич, для Приморья особая тема - безопасность дорожного движения, как тут обстоят дела?

- Сегодня при населении около двух миллионов человек в Приморье зарегистрировано 1 млн 40 тыс. транспортных средств. Нагрузка на дорожные артерии велика. Отсюда - аварийность, погибшие на дорогах. Здесь намного сложнее работать сотрудникам дорожно-патрульной службы. Движение во Владивостоке сопоставимо с Москвой, но там можно, посмотрев по навигатору, уйти на параллельные улицы, а здесь никуда не уйдешь. И, тем не менее, коллапса нет…

- Временами все-таки бывает...

- Соглашусь, когда происходят тяжелые аварии, действительно, движение замирает. Тогда и мне приходится пересаживаться на машины ДПС ГАИ, чтобы как можно быстрее оказаться на месте происшествия. Приходилось не раз слышать, в том числе и от наших депутатов, что сотрудники долго выезжают на аварию. Но здесь расклад такой. Во Владивостоке постоянно дежурят и выезжают по сигналам об автодорожных авариях 6 автомашин, кроме того две машины ДПС ГАИ направляются на так называемые учетные происшествия, когда есть пострадавшие. Но бывает, что прибыть на место действительно очень сложно - нет смысла рассказывать, насколько плотным бывает движение в приморской столице.

Но чтобы конкретизировать ситуацию, все-таки приведу несколько цифр. В 2012 году на дорогах края погибло 496 человек. Тогда были приняты серьезные меры в части перестройки работы подразделений ДПС, расставлены иные приоритеты, активизировалась борьба с пьяными водителями. Ведь основные причины дорожно-транспортных происшествий - это нарушение скоростного режима и управление ТС в состоянии опьянения. В 2013 году мы задержали 19 тыс. пьяных водителей. Вдумайтесь в эту цифру! Если бы их не убрали с дороги, какие тяжелые последствия могли бы наступить. В 2013 году погибших было 428, но в последующие годы результат нашей политики все-таки стал проявляться. В 2014-м - на дорогах погиб 391 человек, в 2016-м - уже 243.

Кто-то считает, возможно, требования ГИБДД жесткими, но они направлены на самое главное - на безопасность дорожного движения и сохранение жизни его участников. В 2016 году было задержано 13 тыс. пьяных водителей, за 10 месяцев текущего - 10182.

Законодатель с 2015 год ввел статью 224.1 - повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления. В прошлом году мы возбудили 1400 уголовных дел на пьяных водителей, которые вновь садились за руль в пьяном виде. В этом году возбуждено уже 1059 таких дел. И что бы кто ни говорил, но эти люди - потенциальные убийцы, по-другому их не назовешь. Правда, суды применяют к ним не реальное лишение свободы или исправительные работы, а штрафы и условное наказание, но, тем не менее, это - уголовная ответственность.

Кстати говоря, если коснуться темы штрафов, то в казну края в этом году уже перечислено 500 млн руб. Все штрафы идут в бюджеты субъектов. Впрочем, у нас нет цели увеличить данные суммы, да это и невозможно, тем более что сегодня законодатель дал возможность платить 50% от суммы штрафа, если оплата происходит в установленные законом сроки.

Открыты для предложений

- А кто контролирует установку дорожных знаков и разметки, скажем, если есть знак пешеходного переход, который за деревьями не очень виден, а «зебры» нет?

- За это отвечают собственники дорог, администрации муниципалитетов, но мы можем отправить предписание в порядке надзора, и они должны будут устранить недостатки. Когда мы бываем на встречах с гражданами, все говорят, что переход, обозначенный «зеброй», обязательно должен быть возле школ и детских учреждений. Мы с ними в этом солидарны.

- Во Владивостоке очень остро стоит проблема парковки машин. Центр города почти весь находится под запрещающим «крестиком», да еще со знаком «работает эвакуатор». С этим автолюбителям приходится мириться. Но есть другая проблема - участки, где этот запрет для водителя неочевиден, где еще с утра знака не было… Там-то и выстраиваются колонны из эвакуаторов. Приходилось слышать мнение огорченных водителей о том, что парковочный бизнес работает в связке с ГИБДД. Прокомментируйте его, пожалуйста.

- Начнем с того, что во Владивостоке на 1 тыс. населения приходится 566 транспортных средств. И можно только диву даваться, как они все способны двигаться по улицам города. Возможно, в том числе и благодаря тем самым запрещающим знакам. К сожалению, во многом благодаря работе эвакуаторов удается обеспечивать нормальное движение в центре города.

Что касается нюансов и, как вы говорите, неурегулированности, то давайте будем смотреть вместе. Мы согласны - до идеала еще далеко, и открыты для предложений.

Теперь о работе сотрудника ДПС и парковщика - они действительно работают вместе, потому что только сотрудник ДПС ГИБДД может определить, нарушает ли автотранспорт правила парковки, и принять решение об эвакуации транспортного средства. И вот эту работу делает эвакуаторщик, который, надо заметить, стремится как можно быстрее уехать вместе с погруженной машиной, поскольку теперь, если хозяин вовремя подоспел, машина ему должна быть возвращена. Со стороны получается, что они работают в паре, но по-другому нельзя. Хотя народ в это понятие вкладывает иной смысл. Что на это сказать. У нас трудится многотысячный коллектив, чтобы попасть к нам на работу, люди проходят серьезную проверку, но, к сожалению, встречаются и такие, кто преступает черту. Должен заметить, что в сторону подразделений, которые занимаются оказанием услуг гражданам, где высока коррупционная составляющая, особенно внимательно смотрит служба собственной безопасности. И мы освобождаемся от сотрудников, которые проявляют корыстную заинтересованность.

Закон для всех

- В последнее время активизировалась политическая жизнь в стране и регионе, проводятся различные мероприятия, в том числе и такие, которые не имеют санкции, например акции последователей Навального. При обеспечении этих мероприятий была задействована полиция. Как вы оцениваете, справились в тех ситуациях?

- Если какое-то мероприятие проводится, оно должно быть санкционировано, должно быть разрешение. А если разрешения нет, то это - нарушение закона. Мы должны реагировать. Если мы не реагируем, то значит, мы нарушаем закон. Но мы закон ни разу не нарушили, этого никто не признал. Так бы я ответил на ваш вопрос.

На одном из последних подобных мероприятий эти «товарищи» специально выставляли провокационные плакаты, а когда мы подходили, чтобы их забрать, они демонстративно падали, естественно, под вспышки фотоаппаратов. Но когда мероприятие проходит санкционировано, без нарушений, это почему-то становится тем самым фотографам не интересным.

- Разделение на Росгвардию и полицию не осложнило вашу работу?

- Это решение состоявшееся, мы не можем его обсуждать. К Росгвардии перешли вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная служба и наши силовые подразделения. Но если их надо задействовать, то мы их задействуем, и отказа еще ни разу не было. У нас нет проблем с взаимодействием.

Ирина БАРАННИК.