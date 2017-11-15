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Справок нет, но вы держитесь

15 Ноября 2017, 15:30 | Приморье

С октября этого года вступил в силу приказ МВД, отменяющий обязанность инспекторов ГИБДД выдавать автовладельцам справки о ДТП для страховой компании. После вступления в силу этого распоряжения, подробности каждого инцидента придется отражать самим автолюбителям в извещении.

Ранее постановление правительства РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств устанавливало, что в случае аварии заявление о страховой выплате должно было сопровождаться справкой о ДТП, выданной подразделением полиции. На этом основании МВД России по согласованию с Минфином РФ утвердили соответствующую форму справки о ДТП, а сотрудники полиции на основании положений действовавшего административного регламента выдавали их  автолюбителям.

Однако с 20 октября этого года вышеуказанное постановление правительства РФ и утвержденные им правила обязательного страхования признаны утратившими силу. В связи с этим у МВД России отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП, соответственно, и сотрудники ГИБДД участникам дорожно-транспортного происшествия справок не дают. Вместо этого сотрудники полиции на месте ДТП теперь оформляют исключительно процессуальные документы, предусмотренные законом. Это, в частности, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, либо определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и так далее.

Что это изменение повлекло собой для участников ДТП? Как пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю, теперь в соответствии с действующими правилами ОСАГО владельцы транспортных средств обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, выданные страховщиками. Именно в них содержится вся необходимая страховым компаниям информация о факте ДТП и о его последствиях: перечень видимых повреждений транспорта, сведения о договорах ОСАГО участников ДТП и т.д.

При этом с 20 октября 2017 года изменилась и форма бланка извещения о ДТП, которую утвердил Банк России. Поэтому автовладельцам следует предоставлять в страховые компании грамотно заполненные бланки и копии первичных процессуальных документов, выданные ГИБДД. В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) особо подчеркнули, что участники ДТП обязаны заполнить все поля извещения и подтвердить достоверность указанной информации своими подписями. В случае, если из предоставленных в страховые компании документов не следует отсутствие разногласий между участниками ДТП относительно его обстоятельств (в том числе при отсутствии подписи на извещении) и при этом не представлен ни один из первичных процессуальных документов, оформленных сотрудниками полиции, страховщик отправит потерпевшего дооформлять извещение о ДТП совместно с другими его участниками.

Также РСА напомнил, что в случае, если из представленных участниками ДТП документов невозможно установить распределение ответственности за причинение вреда, то страховщик осуществляет выплату в размере доли ущерба, определенной как отношение размера ущерба к числу участников ДТП.

При этом изменения в процедуре оформления ДТП не отменяют возможности водителей воспользоваться «европротоколом» и заполнить извещение без сотрудников ГИБДД. Впрочем, и здесь необходимо отнестись к документу со всей серьезностью и заполнить все его поля. Эксперты рекомендуют водителям ознакомиться с инструкциями, памятками и видео, обучающими правильному оформлению ДТП по упрощенной процедуре, которые в открытом доступе размещены на сайте Российского союза автостраховщиков.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ГИБДД  ДТП  осаго 



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