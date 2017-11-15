"Легко может быть свергнута власть в стране, где неравенство между бедными и богатыми доведено до крайности…"

В дни юбилея Октябрьской революции (или переворота, как называют это событие некоторые) «Золотой Рог» предложил своим читателям поразмышлять о событиях столетней давности

В канун столетнего юбилея Октябрьской революции мы задали нашим партнерам и читателям вопрос: «Что для вас значит 100-летний юбилей Октябрьской революции?». В сегодняшнем номере - второй блок ваших ответов (начало в «ЗР» №44).

Сергей МИТРОФАНОВ, первый вице-президент ГК «В-ЛАЗЕР»:

- Накануне вековой годовщины социалистической революции имеет смысл обменяться мнениями об итогах этого события для судеб России и всего мира. В советское время такие заметки назвали бы не иначе, как «Навстречу столетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции», но ведь в нашей истории все не так однозначно, и даже самые простые вопросы звучат странно, мы ведь встречаем столетие Октября, но почему-то в ноябре. Так или иначе, подводить итоги столетия русской революции непросто, так как подавляющее большинство высказываний на заданную тему крайне политизировано, а нам желательно договориться об отстраненной оценке фактов столетней давности и последующих событий в течение всего ХХ века, без гнева и без идолопоклонства - беспристрастно.

Итак, как же воспринимать Октябрь 1917? Великий прорыв в будущее? Великая трагедия, отбросившая нас в прошлое? Мой личный ответ на этот воистину вековой вопрос современности парадоксален: правильно и первое, и второе. Для нашей многострадальной Родины октябрьский переворот стал личной трагедией для миллионов семей. В годы гражданской войны брат шел на брата, целые слои общества вдруг стали «социально чуждыми» только лишь по факту своего социального происхождения и попали под «красное колесо» сталинских репрессий…

Для миллиардов же людей по всему миру сам факт существования СССР стал обнадеживающим примером страны нового типа, государства рабочих и крестьян, построенного на принципах справедливости, а не на основе «потогонной системы Тейлора». Более того, эта страна показала всему миру чудеса экономического роста.

Однако основное значение Великого Октября для всего мира состояло в другом. Капиталисты во всех странах поняли, как легко может быть свергнута власть в стране, где имущественное неравенство между бедными и богатыми доведено до крайности. Достаточно будет одной спички и полыхнет пламя революции. В России и США коэффициент разницы в доходах беднейших слоев населения и богатейших достиг немыслимой планки - 26, причем имущественное расслоение продолжает углубляться. Какие последствия нас ожидают в результате такой недальновидной политики сильных мира сего? Скоро узнаем…

Дмитрий ШЕЛЕСТ, заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ, журналист, поэт:

- На сегодняшний день в мире 1% населения владеет 50% мировых богатств (другой вариант: 10% на 90%) и, судя по всему, они никак не «нажрутся». Так что мне кажется: революция недоделана. Великая Октябрьская социалистическая революция - это начало советского проекта, его конец - 1991 г. Мало говорят об альтернативном развитии этого проекта. А ведь идея была не только и не столько «взять и разделить», ставилась задача изменить и человека. Причём, я говорю не в уничижительном, «совковом» аспекте. См. например, «Москва слезам не верит».

Жаль, что революция воспринимается только с позиции современных мещан-потребителей и в рамках неолиберальной парадигмы. Урок кровавый, но поучительный, о нем забывать не стоит. А вот стараются забыть. Так что, полагаю, мир ещё увидит далеко не бархатные революции, возможно уже в следующем десятилетии.

Вадим АГАПОВ, кандидат исторических наук ДВФУ, доцент департамента коммуникаций и медиа ШГН ДВФУ:

- 7 ноября - это знаменательная дата великого исторического события, великого не своим масштабом в тот момент, когда оно произошло (это была лишь смена власти в столице страны, впадающей в анархию), не единодушием народа (его не было), не оценками современников по горячим следам (многие великие события поначалу недооцениваются), а, прежде всего, своими последствиями. ВОСР открыла дорогу к чему-то новому, что мы даже сейчас не полностью можем оценить, что видно по дискуссиям вокруг революции

Многие значительные исторические процессы начинаются с чего-то, по первому впечатлению, случайного и недолговечного, ведь многие в 1917 году были уверены, что большевики долго не продержатся. А в итоге мы получили, например, социальную систему и образование, далеко превосходящие всё, что когда-либо знала история. Я лично иногда думаю, не был ли сталинский СССР высшей точкой в развитии нашей страны, к которой вела вся 1000-летняя история, и после которой может быть путь только вниз...

Константин ШАВЕР, директор магазина изделий ручной работы «Куча-Мала»:

- Мое мнение о революции 1917-го крайне негативное: рост во всех отраслях (военная, научная, сельскохозяйственная, промышленная, культурная) прекратился, как только революция началась. Держава размером с 1/7 суши разваливается из-за кучки террористов, которые из-за «хождений в народ» взбаламучивают воду, и в итоге - русский крестьянин и рабочий бунтует и убивает великое будущее. Думаю, после Столыпина хватило бы еще нескольких десятилетий для становления конституционной монархии и создания мощного среднего класса, чего не случилось по вине кучки сумасшедших во главе с Ульяновым, Троцким и т. д.

Андрей ПАХОМОВ, директор ООО «Провиант»:

- Даже спустя сто лет после тех событий вопрос об отношении к Октябрьской революции остается сложным. То, что произошло тогда, как складывалась та ситуация и почему она вообще возникла, до сих пор остается дискуссионным вопросом, еще не достаточно изученным и нет однозначных оценок тех исторических событий. Я не считаю это великим событием в истории России. Для меня это скорее государственный переворот, чем великая революция. Поэтому и отмечать его дату как праздник не стоит. Это достаточно трагическое событие в отечественной истории, которое повлекло тяжелые последствия: гражданскую войну, затем насильственную коллективизацию, репрессии и т.д. Мы, конечно, не должны забывать о тех событиях и дату помнить тоже нужно, но отмечать ее, наверное, было бы правильным как день трагических событий. Это событие надо продолжать изучать и извлекать уроки, чтобы больше такой трагедии в нашей стране не повторилось.

Алексей СИВОРАКША, директор швейной трикотажной фабрики «Юта»:

- Сложно сказать, как сегодня стоило бы относиться к этому событию. На него ведь можно посмотреть с разных точек зрения, и у каждой из них своя правда, свои оценки и аргументы, обосновывающие ту или иную точку зрения. Меня, как человека, которого это событие не коснулось никаким образом, оно и сейчас не затрагивает никак. Если отечественная война коснулась наших семей и это была трагедия, которую мы все вместе переживали, то в отношении Октябрьской революции столетней давности было все иначе. Конечно, с исторической точки зрения, любой государственный переворот – это событие значимое, как бы оно не оценивалось, ведь оно сыграло какую-то роль в развитии страны, в выборе исторического пути. И об этом событии люди должны знать и помнить его дату. Для россиян эта дата не может не иметь значения, поэтому внимание самому событию уделить стоит. Но сейчас уже этот праздник не отмечают в стране, как прежде, и в нашей семье от этой традиции уже отошли.

Сергей ОСТРОПОЛЬЦЕВ, руководитель ООО «АССО инвест клонсалтинг»:

- В последнее время я все больше склоняюсь к мнению, что Великая Октябрьская революция - это было значимое событие, важность которого нам предстоит на собственной шкуре испытать в предстоящее время. Значение ее в том, что из лапотной России, где образованного населения было всего несколько процентов, и порядка 90% - населения безграмотного, она превратилась в страну, где была обеспечена практически поголовная грамотность. И эта грамотность позволила государству сделать гигантский шаг в космос, выиграть Вторую мировую войну, сделать большой шаг в мирном и военном атоме. Все это стало возможным, и было достигнуто потому, что Великая Октябрьская социалистическая революция дала возможность получить знание.

Каждый сегодня решает для себя самостоятельно отмечать этот праздник или нет. Очевидно, власть пытается этот праздник свести на нет. Об этом говорит даже тот факт, что нам пытаются подменить его, подсунув празднование 4 ноября вместо 7 ноября, не напоминая, что переворот случился на самом деле тогда, когда буржуазия свергла царя, что после повергло страну в хаос. Большевики просто воспользовались моментом и взяли власть в свои руки.

Анатолий ТЕПЛЯКОВ, пенсионер, в прошлом директор совхоза в Хабаровском крае:

- Октябрьская революция была событием нашей жизни. Какое бы оно ни было – плохое или хорошее, но это история. А отношусь я к нему по-разному.

С одной стороны, народ тогда был доведен до отчаяния, и поэтому выступил с оружием в руках против царя. С другой стороны, интеллигенция, элита того времени, тоже была не очень-то довольна самодержавием, и поэтому первая буржуазная февральская революция, о которой уже и не вспоминают, царя свергла. К власти пришли Керенский со своими министрами, но они не смогли дать народу тех благ, которые ожидал народ. Это и определило, что вперед вышли Ленин, большевики и Октябрьская революция. Надо понимать, что Ленин тоже был не «белый и пушистый», не крайней степени гуманист, и он тоже издавал жестокие указы и отдавал расстрельные приказы.

Классовая борьба и с той, и с другой стороны обернулась большими жертвами.

Это наша история, и к этой дате надо относиться спокойно и отмечать. Это должно оставаться в нашей памяти, как и сами памятники прошлого, на которых и держится история. Но надо уметь делать выводы. Ведь это наше событие повлияло и на другие страны, где к рабочим после этого стали относиться по-другому: повышать зарплаты, давать отпуска, менять режим эксплуатации. Даже без революций и жертв.