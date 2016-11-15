Русский мир и АКОРП

В работе X Ассамблеи фонда «Русский мир» приняла участие приморская делегация

В работе X Ассамблеи фонда «Русский мир», открывшейся в Москве накануне Дня народного единства, в составе делегации от Приморского края, которую возглавил директор дальневосточного филиала фонда Александр ЗУБРИЦКИЙ, принял участие председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП) Валентин ПАК. В этом году форум собрал рекордное количество участников - около 900 делегатов из 93 стран мира, представителей разных национальностей и религий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В течение двух дней в здании Правительства Москвы известные политические, общественные деятели, соотечественники, прибывшие из-за рубежа, преподаватели вузов, школьные учителя, дипломаты, духовенство говорили о культурном и духовном значении Русского мира, о задачах, которые сегодня стоят перед ним. Приветствие юбилейному форуму направил Президент Владимир ПУТИН. Церемонию открытия вел председатель правления фонда «Русский мир», председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав НИКОНОВ. К делегатам обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ.

«Мне впервые довелось принимать участие в таком значимом для России событии, - говорит Валентин Пак. - Признаюсь, испытал особое чувство гордости, когда иностранные гости старались уважительно говорить исключительно по-русски. На X Ассамблее обсуждались вопросы государственного масштаба: как сохранить наши великие культурные ценности, привлечь внимание к русской культуре за рубежом, способствуя тем самым укреплению авторитета нашей страны в мире.

В Русский мир входят многие народы, связанные общими традициями, историей. Итогом работы фонда стало открытие около 250 просветительских площадок в 76 странах мира. Не случайно свое выступление я так и назвал: «Русский мир и корейцы».

Полтора века назад мои предки вместе с сотнями корейских семей, в поисках лучшей судьбы добровольно переселились на территорию нынешнего Приморского края. Эта земля стала для них второй родиной. И они уже привычно называют себя русскими корейцами. Сегодня их в Приморском крае проживает около 40 тысяч человек. Они вобрали в себя менталитет, духовные, культурные ценности обоих народов: корейского и русского. Ассоциация корейских организаций Приморского края с особым пониманием относится к идее сохранения межнациональной гармонии».

В 2009-м - Ассоциация учредила первую в Сибири и на Дальнем Востоке межнациональную газету «Утро Востока», которая сегодня стала значимым культурно-просветительским изданием.

В 2014-м - был снят документальный фильм «Земля Вольной Надежды», посвященный истории переселения корейцев в Россию. Картина демонстрировалась по центральным и региональным телевизионным каналам страны, стала настоящим откровением на XIII Международном кинофестивале стран АТР «Меридианы Тихого», стала лауреатом Сретенского православного кинофестиваля, сейчас - имеет большой успех в Японии.

В 2015 году АКОРП установила во Владивостоке единственный в России памятный знак в честь 150-летия дружбы российского и корейского народов.

Валентин Пак вручил председателю правления фонда «Русский мир» Вячеславу Никонову, почетным гостям форума уникальный трехтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича». Надо сказать, что грандиозная экспедиция будущего последнего российского императора, совершенная им 125 лет назад, включая закладку Транссиба, - стала великой миссией Русского мира. Началась великая эпоха движения России на Восток, что определило историческую роль Русского мира в АТР.

На фото (слева направо): председатель правления фонда «Русский мир», председатель Комитета Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов, председатель АКОРП Валентин Пак, директор дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий.

Лариса РЕКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.