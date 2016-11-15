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Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
И дело не в том, что в регионе жить плохо, просто в столицах - намного лучше
За девять месяцев уходящего года численность населения Приморского края уменьшилась на 3,6 тысячи человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог". «На первое октября в Приморье проживало 1925,4 тысячи человек. Сокращение численности происходило как за счет миграционного оттока - 51,4 процента, так и по причине естественной убыли - 48,6 процента», - говорится в сообщении Приморскстата.
«За девять месяцев этого года в Приморском крае родилось 17,8 тысячи детей, что на 2,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - поясняют специалисты.
Уезжаем, умираем…
В целом по краю за указанный период число умерших превысило количество родившихся на 9,9 процента (для сравнения: за аналогичный период 2015 года - на 6,9 процента) и составило 19,6 тысячи человек, или 13,6 умерших на тысячу человек населения.
Число прибывших в Приморье из других регионов России составило 15,3 тысячи человек, из других стран - 9,9 тысячи человек. В другие регионы России уехали 19 тысяч приморцев, в другие страны - 8,1 тысячи человек.
При этом некоторые независимые эксперты уверены, что реальные цифры еще более плачевны. И дело не в том, что статистики как-то не так считают. Просто много приморцев переезжают в ту же Москву или Санкт-Петербург, сохраняя прописку и формально оставаясь жителями края.
Главная причина отъезда экономическая. Увы, российские столицы продолжают лидировать по уровню зарплат (средняя зарплата в Приморье и Москве сегодня различается в два раза - 34 тысячи против 67) и, что не менее важно, часто поражают относительно низким уровнем цен, несмотря на заверения о жуткой дороговизне жизни в столицах. Так, сотрудник деловой газеты «Золотой Рог» недавно побывал в Москве и Питере и привез фото ценников из тамошних магазинов. Очень многие продукты питания, к примеру, в Москве дешевле в два, а то и в три раза, чем во Владивостоке. Например, там можно запросто отовариться картофелем по 12 руб. за кило, яблоками за 35 руб., отличный свиной карбонат за 289 рублей… И это даже не оптовые базы, а супермаркеты, расположенные в центре города! Просто рай для молодежи, да и пенсионеров, с Дальнего Востока. Мы уже не говорим о работе и карьерных перспективах для социально активных людей. Комментарии, как говорится, излишни.
Откровенно поражает и количество приморцев, уехавших в другие страны. Но тут у каждого свои интересы и возможности.
К нам едут неактивно
Тем временем в Приморье продолжают прибывать участники программы содействия переселению соотечественников из-за рубежа. С начала года число переселенцев превысило две тысячи человек.
Как отметили в департаменте труда и социального развития, на этот год планировалось принять 1 290 участников с семьями. Однако количество желающих стать участниками государственной программы не уменьшается.
«Наши специалисты адресно работают с каждым, кто хочет получить официальный статус переселенца. Поэтому о завершении программы на этот год речи не идет», - заверили в департаменте.
В этом году уточнены критерии отбора на участие в программе. Теперь для участия соотечественнику необходимо иметь стаж работы по востребованной на территориях вселения специальности либо осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одного года (в течение трех лет до даты подачи заявления об участии в программе). Исключения предусмотрены только для выпускников учебных заведений, а также для граждан Украины, имеющих профессиональное образование по востребованной специальности.
«Это сделано для привлечения на территорию региона действительно квалифицированных специалистов, в которых нуждается наш рынок труда», - поясняет директор департамента Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.
Еще одно новшество этого года направлено на оказание содействия соотечественникам в жилищном обустройстве. Внесены изменения в перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в регионе. Это дает переселенцам право на приобретение квартир в рамках программы «Жилье для российской семьи».
В 2016 году существенно активизировались студенты, прибывшие в Приморье из бывших союзных республик. Заявление на участие в программе подали 35 молодых людей, обучающихся в образовательных учреждениях края. Для сравнения: в 2015 году статус переселенца получили 13 студентов.
Бесплатный гектар не помогает
Несколько тысяч заявок на «дальневосточный гектар» подали приморцы. Среди субъектов Дальнего Востока Приморский край вторая по востребованности у граждан территория. Об этом заявил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в эфире программы «Блиц» на телеканале «Россия-1».
Как подчеркнул глава края, на сегодняшний день в Приморье подано более 2,3 тысячи заявлений о выделении участков в безвозмездное пользование.
«Часть заявок уже удовлетворена. Приморье - в лидерах по ДФО, больше нас заявлений подано только в Якутии. Уверен, что Приморье будет пользоваться большой популярностью, когда с 1 февраля 2017 года получить земельный участок смогут жители всей страны. Это позволит нам увеличить население региона», - акцентировал губернатор.
Отметим, всего по краю уже отданы в пользование 83 участка, еще 122 договора находятся на подписи у граждан. Наибольшее количество заявлений на территории края поступило в Надеждинский, Шкотовский, Хасанский районы, это связано с их географическим расположением на морском побережье и близостью к Владивостоку.
Правда, как видим, даже бесплатные наделы на Дальнем Востоке не могут удержать здесь население. Уезжающих намного больше, чем желающих получить свой надел. Но это уже претензии не к региональным властям, которые из кожи вон лезут, чтобы удержать население. Тут вопросы к более высоким инстанциям.
Евгений СИДОРОВ.
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