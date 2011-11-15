Как попасть в приморский проект капитального ремонта

В Приморском крае действует региональный социальный проект «Дом, в котором мы живем». В рамках данного проекта из бюджета края выделено 137,7 миллиона рублей для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов. Проект рассчитан до 2018 года. За восемь лет планируется отремонтировать более 7 тысяч многоквартирных домов общей площадью 14 миллионов квадратных метров.

Как заметил губернатор Сергей ДАРЬКИН, такой важный проект поможет провести капитальный ремонт большинства многоквартирных домов. Работа проводится совместно с жильцами. Этот проект является одним из первых подобных в России.

Между тем премьер-министр РФ Владимир ПУТИН призвал региональные власти активнее проводить проверки обоснованности тарифов ЖКХ и держать ситуацию в этой сфере под постоянным контролем.

«Власти субъекта Федерации могут оперативно получать от муниципалитетов и предприятий коммунального сектора всю необходимую информацию об установленных тарифах и надбавках, а также проводить проверки их обоснованности. Прошу регионы этим правом активно пользоваться, строго следить за тем, чтобы никто не смел залезать в карман граждан», - сказал он.