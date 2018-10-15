www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием

15 Октября 2018, 20:11 | Приморье

В 15 раз ежегодный День Леопарда, организованный Управлением образования Хасанского района и Амурским филиалом WWF России, прошел в Славянке с участием 15 школ Хасанского и Надеждинского районов Приморского края.

13 октября в п.Славянка не было костюмированного шествия, не было концерта на площади. В этот день все участники фестиваля стали туристами, которые на виртуальном автобусе совершили путешествие по трассе Раздольное-Хасан до самой российской границы. А гидами в этом удивительном «автобусе» работали ребята из экологических клубов, которые рассказывали об истории своих сел, уникальных природных объектах, расположенных поблизости.

Школьники думают о будущем. Потому что юго-западное Приморье имеет прекрасные места для отдыха туристов. Через Надеждинский и Хасанский районы летом на море проезжают десятки тысяч людей. Многие из них с удовольствием узнали бы об истории Нежино, Славянки и Андеевки, почему они так названы, а также о том, что интересного растет рядом с турбазами и кто обитает в лесу и в море. Зимой автобусы везут этой трассой российских туристов в Китай, а китайских – в Россию. Ребята решили, что они могут найти интересный материал и рассказать о своей малой Родине. 

 


 

 

 

 

Свое будущее юные экологи тоже обдумывают сейчас. Кто-то готовится стать биологом, кто-то – гидом-экскурсоводом. А значит, надо попробовать себя в деле, получить необходимые знания и навыки.

«Результатом работы школьников станет путеводитель «Удивительное рядом», который наряду с аудиоверсией будет выпущен Амурским филиалом WWF России для туристических компаний, использующих этот маршрут. В прошлом году школьники подготовили тексты для аудиогида и, выступив с ними на встречах экологических клубов, выбрали самые интересные. На фестивале ребята представили туристические объекты другими способами: в виде презентаций, сценок, агитбригад, демонстрации костюмов», — рассказала ведущая фестиваль-путешествие консультант Амурского филиала WWF Светлана Титова». 

В путешествие в составе жюри отправилась Елена Малышкина, начальник Управления образования Хасанского района, начальник отдела по связям с общественностью национального парка «Земля Леопарда» Мария Окулова, старший специалист Управления образования Наталья Вольвач. Они побывали на ярмарке, на которую школы привезли сувениры из морских ракушек, дерева и других природных материалов. Вкусные печенья и булочки напекли родители школьников.

Все команды-участники награждены подарками и поездкой на тропу Леопарда в национальный парк «Земля Леопарда». А победители – экологи из п. Хасан и п. Зарубино получили путевку на экскурсию в Морской заповедник.

Фото – Светлана Титова / WWF России

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: фестиваль  леопард и море 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru