В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием

В 15 раз ежегодный День Леопарда, организованный Управлением образования Хасанского района и Амурским филиалом WWF России, прошел в Славянке с участием 15 школ Хасанского и Надеждинского районов Приморского края.

13 октября в п.Славянка не было костюмированного шествия, не было концерта на площади. В этот день все участники фестиваля стали туристами, которые на виртуальном автобусе совершили путешествие по трассе Раздольное-Хасан до самой российской границы. А гидами в этом удивительном «автобусе» работали ребята из экологических клубов, которые рассказывали об истории своих сел, уникальных природных объектах, расположенных поблизости.

Школьники думают о будущем. Потому что юго-западное Приморье имеет прекрасные места для отдыха туристов. Через Надеждинский и Хасанский районы летом на море проезжают десятки тысяч людей. Многие из них с удовольствием узнали бы об истории Нежино, Славянки и Андеевки, почему они так названы, а также о том, что интересного растет рядом с турбазами и кто обитает в лесу и в море. Зимой автобусы везут этой трассой российских туристов в Китай, а китайских – в Россию. Ребята решили, что они могут найти интересный материал и рассказать о своей малой Родине.

















Свое будущее юные экологи тоже обдумывают сейчас. Кто-то готовится стать биологом, кто-то – гидом-экскурсоводом. А значит, надо попробовать себя в деле, получить необходимые знания и навыки.

«Результатом работы школьников станет путеводитель «Удивительное рядом», который наряду с аудиоверсией будет выпущен Амурским филиалом WWF России для туристических компаний, использующих этот маршрут. В прошлом году школьники подготовили тексты для аудиогида и, выступив с ними на встречах экологических клубов, выбрали самые интересные. На фестивале ребята представили туристические объекты другими способами: в виде презентаций, сценок, агитбригад, демонстрации костюмов», — рассказала ведущая фестиваль-путешествие консультант Амурского филиала WWF Светлана Титова».

В путешествие в составе жюри отправилась Елена Малышкина, начальник Управления образования Хасанского района, начальник отдела по связям с общественностью национального парка «Земля Леопарда» Мария Окулова, старший специалист Управления образования Наталья Вольвач. Они побывали на ярмарке, на которую школы привезли сувениры из морских ракушек, дерева и других природных материалов. Вкусные печенья и булочки напекли родители школьников.

Все команды-участники награждены подарками и поездкой на тропу Леопарда в национальный парк «Земля Леопарда». А победители – экологи из п. Хасан и п. Зарубино получили путевку на экскурсию в Морской заповедник.

Фото – Светлана Титова / WWF России