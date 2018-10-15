Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
Для этого предполагается разработать специальную региональную программу
Многодетные и замещающие семьи Приморья просят главу региона Олега Кожемяко усилить поддержку таких семей, сообщает газета «Золотой Рог».
В частности приморские региональные отделения ВОД "Матери России" и РОО "Ассоциация приемных семей Приморского края" обратились к временно исполняющему обязанности губернатора края с призывом разработать региональную программу поддержки семьи, материнства и детства.
Текст соответствующего обращение был поддержан семьями-участниками финального этапа конкурса "Семья в истории города", который прошел в минувшее воскресенье в Находке. Напомним, что конкурс курирует движение «Матери России» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации. Как говорится в обращении, программа должна включать конкретные меры, направленные на сохранение здоровья и благополучие детей.
В числе приоритетов такой программы общественники называют увеличение размера стоимости бесплатного питания детей в начальной школе, предоставление возможности льготного медицинского обследования детей из замещающих семей, повышение размера пособий на опекаемого ребенка до прожиточного минимума.
Кроме того, общественники предлагают «расширить меры социальной поддержки для одиноких матерей, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Особенно это касается обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, в которых не везде есть ясельные группы».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
- В столице Приморья ожидается ухудшение погодных условий
Новости раздела
- В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Молодым педагогам Владивостока подняли возраст до 35 лет
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Чемпионы из Приморья горшки обжигают и собираются в Лондон
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Учителя тоже не видят белого света
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье