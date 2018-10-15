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Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку

15 Октября 2018, 18:48 | Приморье

Для этого предполагается разработать специальную региональную программу

Многодетные и замещающие семьи Приморья просят главу региона Олега Кожемяко усилить поддержку таких семей, сообщает газета «Золотой Рог».

В частности приморские региональные отделения ВОД "Матери России" и РОО "Ассоциация приемных семей Приморского края" обратились к временно исполняющему обязанности губернатора края с призывом разработать региональную программу поддержки семьи, материнства и детства.

Текст соответствующего обращение был поддержан семьями-участниками финального этапа конкурса "Семья в истории города", который прошел в минувшее воскресенье в Находке. Напомним, что конкурс курирует движение «Матери России» с использованием средств гранта Президента Российской Федерации. Как говорится в обращении, программа должна включать конкретные меры, направленные на сохранение здоровья и благополучие детей.

В числе приоритетов такой программы общественники называют увеличение размера стоимости бесплатного питания детей в начальной школе, предоставление возможности льготного медицинского обследования детей из замещающих семей, повышение размера пособий на опекаемого ребенка до прожиточного минимума.

Кроме того, общественники предлагают «расширить меры социальной поддержки для одиноких матерей, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Особенно это касается обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, в которых не везде есть ясельные группы».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: закон  приморский край  пособие  детский сад  питание  матери россии  многодетные  поддержка  кожемяко  очередь  школа  Ассоциация приемных семей Приморского края  замещающие 



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