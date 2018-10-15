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Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
На сегодня видеокамеры работают почти во всех школах и детских садах столицы Приморья
Теперь за происходящим на территории еще десяти детских садов Владивостока наблюдают видеокамеры. Повышать таким образом безопасность дошкольников и учащихся в мэрии начали 10 лет назад. На сегодня видеокамеры работают почти во всех школах и детских садах города, сообщили гащете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В этом году их установили в детских садах № 1, 23, 24, 32, 45, 48, 78, 86, 107, 127. В детском саду № 121 работы ведутся в данный момент.
Камеры устанавливают по всему периметру здания. Внутри школы на мониторе за уличной обстановкой следит охрана. Если камеры фиксируют на территории факты хулиганства, вандализма, воровства, драку или возгорание, охранник тут же передает информацию пожарным или полиции. Кроме того, по словам работников школ, камеры дисциплинируют и самих сотрудников и учащихся.
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