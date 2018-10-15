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Молодым педагогам Владивостока подняли возраст до 35 лет

15 Октября 2018, 11:38 | Приморье
Молодым педагогам Владивостока стало легче получить доплату в 18 тысяч рублей ежемесячно 
 
Специалисты исключили несколько условий из городской программы «Молодой педагог», для того чтобы как можно больше начинающих учителей могли получать денежные доплаты. Речь идет о 18 тысячах рублей ежемесячно в течение первых трех лет работы, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
 
Корректировка муниципальной программы поддержки молодых педагогов произошла в трех пунктах. Из условий программы была убрана формулировка «впервые трудоустроившийся учителем во Владивостоке». Теперь иногородние педагоги, переехавшие во Владивосток и успевшие поработать по профессии в других регионах, также могут участвовать в программе. Раньше это было невозможно. Также расширены возрастные рамки. Теперь молодым педагогом считается специалист в возрасте до 35 лет, а не 30, как было раньше. И последнее изменение касается основного образования претендента. Раньше, если специалист обладал непрофильным дипломом, то, даже пройдя соответствующие курсы по педагогике, он не мог участвовать в программе. Теперь, если он пройдет переподготовку и прослушает 250 часов лекций, то также сможет быть молодым педагогом.  
 
Изменения в программе произошли в июле этого года. И уже принесли свои результаты. Для сравнения: в прошлом году благодаря программе в школы и детские сады Владивостока пришли работать 69 молодых педагогов. За три месяца таких специалистов уже 74.
 
Напомним также, что, устраиваясь на работу в статусе «молодой педагог», специалист получает около 40 тысяч подъемных.
 
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Теги: образование  доплата  учителя  зарплата 



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