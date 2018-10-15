Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Молодым педагогам Владивостока подняли возраст до 35 лет
15 Октября 2018, 11:38 | Приморье
Молодым педагогам Владивостока стало легче получить доплату в 18 тысяч рублей ежемесячно
Специалисты исключили несколько условий из городской программы «Молодой педагог», для того чтобы как можно больше начинающих учителей могли получать денежные доплаты. Речь идет о 18 тысячах рублей ежемесячно в течение первых трех лет работы, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Корректировка муниципальной программы поддержки молодых педагогов произошла в трех пунктах. Из условий программы была убрана формулировка «впервые трудоустроившийся учителем во Владивостоке». Теперь иногородние педагоги, переехавшие во Владивосток и успевшие поработать по профессии в других регионах, также могут участвовать в программе. Раньше это было невозможно. Также расширены возрастные рамки. Теперь молодым педагогом считается специалист в возрасте до 35 лет, а не 30, как было раньше. И последнее изменение касается основного образования претендента. Раньше, если специалист обладал непрофильным дипломом, то, даже пройдя соответствующие курсы по педагогике, он не мог участвовать в программе. Теперь, если он пройдет переподготовку и прослушает 250 часов лекций, то также сможет быть молодым педагогом.
Изменения в программе произошли в июле этого года. И уже принесли свои результаты. Для сравнения: в прошлом году благодаря программе в школы и детские сады Владивостока пришли работать 69 молодых педагогов. За три месяца таких специалистов уже 74.
Напомним также, что, устраиваясь на работу в статусе «молодой педагог», специалист получает около 40 тысяч подъемных.
Автор:
Теги: образование доплата учителя зарплата
Новости тематики
- Молодым педагогам Владивостока подняли возраст до 35 лет
- Учителя тоже не видят белого света
- Школа не хочет учиться
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя
- Москва для приморцев не резиновая
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
Новости раздела
- Молодым педагогам Владивостока подняли возраст до 35 лет
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Чемпионы из Приморья горшки обжигают и собираются в Лондон
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Учителя тоже не видят белого света
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Приморцы сами себя пересчитают
- Приморцы просят Путина не допустить введение соцнорм на электроэнергию
- Финансовые вопросы в центре внимания
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
Loading...