В России снизился прожиточный минимум

Прожиточный минимум в третьем квартале 2014 года может составить 8 086 рублей на душу населения. А это на 1,3 процента меньше, чем во втором квартале. Об этом говорится в законопроекте Минтруда, опубликованном на портале раскрытия информации о разработке проектов нормативных актов.

Авторы документа предлагают установить прожиточный минимум для трудоспособного населения в размере 8 731 рубля (снизился на 1,2 процента), а пенсионеров - 6 656 рублей (снизился 0,9 процента). Сильнее всего опустился прожиточный минимум для детей - на 2,3 процента, теперь он может составить 7 738 рублей.

Все дело в индексе потребительских цен (ИПЦ), который, по данным Росстата, составил в среднем на третий квартал 2014 года к предыдущему кварталу всего 101,6 процента. "Уменьшение величины прожиточного минимума при таком уровне ИПЦ обусловлено снижением стоимости продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения (на 3 процента). При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 100,8 процента", - говорится в пояснительной записке к документу.

А снижение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, с уменьшением средних потребительских цен на картофель и плодоовощную продукцию, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины, говорят авторы проекта. Так, цена на картофель снизилась на 31,7 процента, капусту - 43,2 процента, лук - 25,8 процента, морковь - 16,7 процента, свеклу - 20,3 процента.

Справка, величина прожиточного минимума нужна для оценки уровня жизни россиян при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ. Она предназначается для обоснования устанавливаемого МРОТ, а также стипендий, пособий и других соцвыплат.

ZRPRESS.RU, Владивосток.