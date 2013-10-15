Приморье когда-то простиралось до Чукотки

Прежде чем устаканиться в современных границах, российское Приморье пережило не один административно-территориальный шторм

Разговор о том, как российская государственность закреплялась на Тихоокеанском побережье, происходило размежевание земель по берегам Амура и Уссури с ближайшим соседом Китаем, а потом и заселение этих территорий, и насколько поучителен тот исторический опыт для современной жизни Приморского края, был продолжен в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН – с заместителем директора института, д.и.н. Людмилой ГАЛЛЯМОВОЙ и руководителем отдела истории Дальнего Востока, к.и.н. Олегом СЕРГЕЕВЫМ.

- Людмила Ивановна, правомерно ли праздновать лишь 75-летие Приморского края, в то время как территории нынешнего Приморья вошли в состав России более 150 лет назад?

- Мы отмечаем вполне конкретную дату, когда в результате очередного административного преобразования Приморский край был официально утвержден практически в его нынешних границах. (Если не считать тот факт, что первоначально в его состав входил и район Советской Гавани, который потом отошел к Хабаровскому краю.) Но если говорить о прошлом нашей территории вообще, то понятно, что русское население здесь появилось раньше и территория заселялась и осваивалась намного ранее. И за эти годы здесь не раз происходили административные преобразования, помните – Приморская область, Уссурийский край, Южно-Уссурийский край…

В 2010 году мы отмечали 150 лет подписания Пекинского договора (1860 год) и вхождения Приморья в состав России, ведь именно по Пекинскому договору Уссурийский край стал территорией Российской империи. В соответствии с Пекинским трактатом Восточная граница Китая с Россией устанавливалась по рекам Амур, Уссури, Сунгача, оз. Ханка и далее по реке Тумыньцзян. Кстати говоря, этой дате посвящена книга, выпущенная недавно в нашем институте, она так и называется «Приморье в составе России. К 150-летию заключения Пекинского договора». Ученые, принявшие участие в работе над ней, едины во мнении, что это был большой успех российской дипломатии и лично Николая Павловича ИГНАТЬЕВА, возглавлявшего дипломатическую миссию.

Олег Сергеев:

- Таким образом, 1860 год – одна из первых значимых дат в истории Приморского края. Но должен заметить, что Приморская область - прародительница, в том числе и Приморского края, образовалась в 1856 году с центром в посту Николаевск-на-Амуре. В 1858 году после заключения с Китаем Айгуньского договора, который закрепил за Россией левобережье Амура, были официально образованы две новые области – Амурская и Приморская (чуть в иных границах), без территории нашего Приморья.

После вхождения в Приморскую область южных территорий, она просуществовала в таком виде до 1909 года и включала в себя громадную территорию: современные Хабаровский и Приморский края, Магаданская область, Камчатка, Чукотка, Сахалин. Центр области до 1880 года находился в Николаевске, затем – в Хабаровске, а с 1888 года был перенесен во Владивосток.

В 1909 году было принято решение выделить из состава Приморской области Камчатку и Сахалинскую область. С этого времени Приморская область стала включать территории нынешнего Приморского и Хабаровского краев.

Во время гражданской войны, как вы помните, была образована Дальневосточная республика, центр ДВР в разное время был в Улан-Удэ, Чите и достаточно непродолжительно - во Владивостоке.

Далее шел период различных и достаточно кратковременных преобразований. Некоторая стабильность наступила, когда после ликвидации ДВР была образована сначала Дальневосточная область, а затем Дальневосточный край. К 1938 году в его составе было 8 областей и несколько уездов. После разделения ДВК к Хабаровскому краю отошли 6 областей, в Приморском осталось всего две, Приморская и Уссурийская, которые вскоре из-за нецелесообразности были упразднены. И Приморский край стал в СССР единственным, где не было внутренних областных административных образований. Кое-кто по этому поводу даже задавал шутливые вопросы: «Почему Приморье – край, потому что на краю?»

– Между тем, наверное, такое разделение территорий было оправданно экономически?

– Специалисты отмечают, что в состав Приморского края была выделена самая развитая экономически и самая важная политически территория. По численности населения она составляла едва ли не половину населения Дальнего Востока, имела высокий экономический и, что особенно важно, военный потенциал. Дело в том, что геополитическая ситуация в регионе в 1938 году была очень сложной. Если сказать двумя словами, нужно было улучшать систему управления. И выполнения поставленной задачи в итоге добились.

– А если вернуться к событиям более ранним, какие государственные решения, на ваш взгляд, стали судьбоносными для нашего края, дали импульс его развитию?

Людмила Галлямова:

– Первый шаг по усилению значимости нашего региона – это перенос базы Сибирской флотилии и главного ее порта из Николаевска-на-Амуре во Владивосток в 1871 году. Город стал активно строиться, появились ремонтные мастерские, были заложены первые цеха Дальзавода.

Очень мощное влияние на развитие края оказало строительство Сибирской железной дороги, в 1891 году во Владивостоке был заложен первый камень будущей Уссурийской ветки, которая в последующем стала частью Транссиба. Строительство Уссурийской железной дороги стало серьезным стимулом для развития территории, способствовало повышению значения Владивостока в экономике всего региона: возрос грузооборот, стали обустраиваться военный порт, затем коммерческий порт.

Владивосток являлся также базой функционирования Добровольного флота. Было такое общество, Доброфлот, созданное на пожертвования российского населения (потом оно поддерживалось на государственные средства) в 1878 году, когда вновь обострились международные отношения и возникла острая необходимость обеспечить регулярную морскую связь Дальнего Востока с Россией.

Так что Владивосток становится крупным транспортным узлом, и эта его специализация, как вы знаете, остается одной из основополагающих и поныне. Благодаря соединению Уссурийской железной дороги с КВЖД, а затем и с Амурской железной дорогой, строительство которой было закончено в 1916 году после ввода в эксплуатацию моста через Амур, край получил устойчивую железнодорожную связь с центральными регионами страны. Кстати, КВЖД до сих пор считается блестящим достижением инженерного искусства, не говоря уже о том, что она нас выручила в русско-японскую войну. Если бы на тот момент оставался только морской путь, то ее последствия для России были бы намного тяжелее.

Одним словом, Владивосток активно развивался именно как форпост на Тихом океане, оказывая, естественно, мощное влияние на развитие края.

Олег Сергеев:

– Должен заметить, что в истории России не было примера, когда в одном месте была сосредоточена военно-морская база и коммерческая портовая структура. Вспомните Санкт-Петербург и Кронштадт на Балтике, Севастополь (военный порт) и Одессу (коммерческий порт) на Черном море. И даже когда мы стали строить в Квантунской области Порт–Артур как базу Тихоокеанского флота, то рядом появился Дальний. Во Владивостоке военный порт соседствовал с коммерческим, и если в первые годы это помогало развитию региона, то в последующем сыграло и негативную роль. Его развитие серьезно сдерживалась. Сначала в связи со строительством Порт-Артура (средств на все не хватало), а затем, когда главный порт Тихоокеанского флота вернулся на берега бухты Золотой Рог, уже в советские годы, в связи с тем, что город Владивосток просто «закрыли» – на долгие 60 лет.

Людмила Галлямова:

- Мы и сейчас пожинаем плоды этой закрытости, потому что стоило порт открыть, как выяснилось, что у нас устаревшие коммуникации, база ремонта судов, технологии и т. д., и мы стали проигрывать в конкуренции другим портам АТР.

Олег Сергеев:

– И эта проблема, если можно так сказать, гармоничного сочетания военного и гражданского портов, по большому счету, еще потребует своего решения. Хотя сегодня военный флот разваливается… Пока. Но думаю, что он все-таки будет воссоздан, если Россия хочет оставаться Россией. Иначе не получится.

Вот вы говорите о решениях, которые дали импульс развитию края, и, переходя уже в современность, хочу сказать, что я сторонник того, чтобы эту саммитовскую идею – о придании Владивостоку статуса центра международного сотрудничества – последовательно развивали и подкрепляли новыми реальными действиями. И дело даже не в финансовых вливаниях, хотя это важно, но нам важно статус города и края поднимать, и без соответствующих государственных, политических решений сами мы его не поднимем. Собственно, это подтверждает вся история развития региона, в том числе и современная, посмотрите, какой толчок в развитии получил Хабаровск после того, как стал центром Дальневосточного федерального округа.

- Особые налоговые режимы могут быть в числе таких решений? Ведь они вводились здесь на разных этапах, например режим порто-франко.

- Действительно, такой режим существовал здесь в конце XIX века и поднял экономику Владивостока на каком-то этапе. В сегодняшних условиях – этот опыт может быть применим в совершенно ином виде, скажем, в виде зон экономического развития с особыми налоговыми условиями. И, мне кажется, на этот счет начинаются все-таки некоторые подвижки. Все больше говорят о создании в Приморье особой зоны производственного типа, надеюсь, это не пустые слова... А вот создание игорной зоны идет уже полным ходом.

Оглядываясь назад, думаю, что у края были и есть серьезные перспективы развития, Приморье может стать тем энергетическим ядром, вокруг которого сформируется территория роста. Главное, чтобы те, кто ответственен за его развитие, не принимали непродуманных решений.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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