Приморскому краю всегда было чем блеснуть

О любопытных нюансах появления на карте страны Приморского края «ЗР» рассказали архивисты и историки

Хорошо, что у нас есть традиция праздновать юбилеи различных событий. Хорошо уже хотя бы тем, что это еще один повод разобраться в хитросплетениях истории, вспомнить почти забытые имена, заглянуть в ближайшее и отдаленное прошлое, найти в нем ответы на простые и трудные вопросы, отыскать любопытные факты и крупицы бесценного опыта. В нашем случае поводом для вопросов историкам и обращения к архивным документам стало 75-летие Приморского края.

О том, правильно ли вести отсчет с 20 октября 1938 года, в то время как российской государственности на этой территории уже более полутора веков, как развивалось Приморье на этом временном отрезке, какие государственные решения стали для него судьбоносными и что из исторического опыта можно (да и можно ли?) перенести на современную почву, корреспондент «ЗР» беседовал с архивистами и историками.

Первая беседа, вполне логично на наш взгляд, состоялась с главным археографом Государственного архива Приморского края Юлией ЩУКОВСКОЙ.

- Юлия Павловна, давайте напомним читателям «ЗР», почему 75-летие Приморского края отмечается именно 20 октября. Какие документы на сей счет имеются в фондах архива?

- Именно 20 октября 1938 года принимается Указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении Дальневосточного края на два - Хабаровский и Приморский. Этот документ упраздняет Дальневосточный край и определяет, какие области и районы входят в состав каждого из вновь образованных краев.

- Насколько, с вашей точки зрения, решение о разделении Дальневосточного края было позитивным для данной территории?

- Дальневосточный край имел слишком обширную и протяженную территорию, на которой управлять народным хозяйством, правильно обеспечивать его финансовыми средствами, контролировать исполнение принятых решений было достаточно трудно. Это, так сказать, внутренние, экономические предпосылки принятого решения. Но, несомненно, и политические мотивы тоже имели место. События на Хасане в августе 1938 года были не просто свежи в воспоминаниях, они стали фактом современной жизни, свидетельствующим о росте напряжения на международной арене. Так что принятое решение о создании двух равноправных краев с передачей соответствующих полномочий было направлено и на повышение обороноспособности восточных регионов страны.

Безусловно, для Приморского края это разделение имело положительное значение. С точки зрения административной управляемости территорией и всего того, что требовалось для экономического развития. И общественность приняла его с энтузиазмом.

В соответствии с Указом на территории края был учрежден исполнительный орган - Организационный Комитет Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю, который приступил к управлению повседневной жизнью территории и подготовке первых выборов краевого Совета депутатов трудящихся. В составе архивного фонда Приморского крайисполкома имеется дело «Постановления Оргкомитета Верховного Совета РСФСР по Приморскому краю», в котором собраны многочисленные документальные свидетельства его работы. Например, постановления об организации управления кинофикации, о краевой организации КОГИЗ (это книготорговля и издательское дело), об организации связи в крае, о финансировании строительства Седанкинского водохранилища и водопровода, об обеспечении городов овощами и картофелем. И о многом другом, значительном и не очень.

Причем ситуация была довольно интересной. Поскольку еще не была упразднена Приморская область, параллельно действовали сразу два органа исполнительной власти: Оргкомитет Верховного Совета РСФСР и Приморский областной исполнительный комитет, оба находились в городе Владивостоке.

В июле 1939 года Приморская область была упразднена со всеми вытекающими последствиями, остался только Оргкомитет, который существовал до первых выборов, проведенных в связи с новым административным делением. Они состоялись через год после выхода Указа, в декабре 1939 года. Кстати, выборы в Советы депутатов трудящихся проходили одновременно во всех регионах СССР и на всех уровнях. 8 января 1940 года состоялась первая сессия избранного Приморского краевого Совета депутатов трудящихся, которая и сформировала исполнительный комитет. Все эти события, как и было принято в то время, подробно освещала газета «Красное знамя», подшивки которой хранятся в наших фондах. Стоит, наверное, заметить, что в соответствии с новым административным делением были сформированы и партийные органы во главе с Приморским краевым комитетом ВКП(б).

Первым председателем исполнительного комитета был избран Борис Константинович ЧУБАРОВ, который возглавлял краевой исполком до ноября 1943 года. К сожалению, его личного дела у нас нет, поэтому более подробно рассказать об этом человеке не могу.

- А материалы той первой сессии сохранились? Какие вопросы на ней рассматривались?

- Да, ГАПК имеет на хранении документы исполнительного комитета Приморского краевого Совета с 1938-го по 1991 год, в том числе и материалы I-й сессии Приморского краевого Совета депутатов трудящихся. Главным на первой сессии был вопрос о формировании органа исполнительной власти, а далее рассматривались многочисленные вопросы, связанные с непосредственным обеспечением жизнедеятельности края.

С этого времени Приморский край стал достаточно весомой самостоятельной административной единицей. Ведь ранее территория Приморья как административно-территориальная единица (Приморская губерния, Владивостокский округ, Приморская область) входила в состав Дальневосточной области (с 1922 по январь 1926 г.) и Дальневосточного края (с января 1926 по октябрь 1938 г.), а значит, в решении важных для Приморья вопросов требовалось согласование с Дальневосточным исполнительным комитетом, находящимся в г. Хабаровске.

- Это явилось толчком для развития края?

- Конечно, самостоятельность и возможность обсуждения проблемных вопросов с Москвой напрямую не могли не сказаться самым позитивным образом на развитии промышленности и сельского хозяйства, различных аспектах внутренней жизни, таких как здравоохранение, образование, культура и др. Хотя приоритеты в экономике Приморья не изменились: горнодобывающая и угольная отрасли, лес и рыба по-прежнему составляли основу его экономики. Сельское хозяйство тоже было в числе приоритетных отраслей, но ориентировано было, прежде всего, на жизнеобеспечение населения региона.

И должна заметить, что Приморью всегда было чем блеснуть, если можно так сказать, на общероссийском небосклоне.

Приведу несколько фактов из истории Приморья.

В 2013 году исполнилось 90 лет со дня первой Всероссийской сельскохозяйственной выставки в Москве (август-октябрь 1923 года). Принимала в ней участие и Приморская губерния, как вы понимаете, еще не оправившаяся от последствий гражданской войны. В Москву были отправлены: 50 образцов местных хлебов, 10 сортов табака, чистокровные лошади из села Галенки и Сидими, овцы манчжурской, бессарабской, романовской и корейской пород, олени, 30 видов пчел, не считая мясную и овощную продукцию, пиво и спирт. Товары собственного производства, в том числе из приморских пород леса, представляли различные производители, существовавшие в те годы, в частности Торговый дом «Кунст и Альберс». Обилие приморской экспозиции немало удивило посетителей выставки. Интересное мнение о том, что было представлено на выставке, высказал один из иностранных гостей: «Выставка должна быть весьма неприятна для иностранцев, она показывает, что Россия может совершенно самостоятельно производить большинство предметов, ввозившихся ранее из-за границы». Разве нельзя отнести эти слова и к нашему краю?!

12 мая 1929 года во Владивостоке впервые прошли «Дни моря». Рыбной отраслью края была представлена самая разнообразная продукция из наваги, сельди, тунца, кеты, горбуши, трепанга, краба, морской капусты...

- Какие еще важные для края события нашли отражение в фондах ГАПК?

- Думаю, в целом край жил проблемами и чаяниями нашего государства, да иначе и быть не могло.

Из того, что было особенно актуально именно для малозаселенного Приморья, можно выделить решения в области переселенческой политики. Процесс заселения восточных территорий не прекратился и в советское время. Этого требовала промышленность, особенно угольная и рыбная отрасли, и сельское хозяйство. Госархив имеет на хранении несколько фондов, содержащих сведения о переселении уже в советское время. В числе документов этих фондов имеются и такие, которые содержат довольно подробные сведения о переселенцах. И надо заметить, что сегодня к этим фондам интерес возрастает, людям важно знать свои корни, сознавать себя частью некой человеческой общности, которая оказалась на восточных рубежах России, осела и закрепилась под именем «дальневосточник» и «приморец». По-моему, этот интерес можно лишь приветствовать.

КСТАТИ

Президиум Верховного Совета СССР

Указ от 20 октября 1938 года

О разделении Дальневосточного края

на Приморский и Хабаровский края

1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР о разделении Дальневосточного края на Хабаровский край с центром в г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке.

2. В состав Хабаровского края включить: Хабаровскую область, за исключением Калининского, Красноармейского районов и части Бикинского района, Амурскую, Нижне-Амурскую, Камчатскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область.

3. В состав Приморского края включить: Приморскую и Уссурийскую области, Калининский и Красноармейский районы Хабаровской области; следующие 26 сельсоветов Бикинского района Хабаровской области - Федосьевский, Благовещенский, Красно-Перевальский, Олоньский, Метахезский, Улунгинский, Стольнинский, Больше-Силанский, Дмитрово-Васильевский, Виноградовский, Надаровский, Игнатьевский, Ольгинский, Емельяновский, Черно-Реченский, Нижне-Михайловский, Федоровский, Никитовский, Тихоновский, Убимский, Губеровский, Тартышевский, Кузнецовский, Макаровский, Веселовский, Знаменский, присоединив их к Калининскому району.

4. Ликвидировать Бикинский район, присоединив 13 сельсоветов этого района - Шереметьевский, Видненский, Лончаковский, Козловский, Васильевский, Алюнинский, Глебовский, Добролюбовский, Лермонтовский, Пашкинский, Бирский, Бикинский, Ново-Покровский к Вяземскому району Хабаровской области.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 20 октября 1938 года.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.