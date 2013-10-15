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Приморью – 75: Жемчужина - она и есть жемчужина

15 Октября 2013, 16:46 | Приморье

Живя в Приморье, любой мало-мальски любящий свой край и интересующийся его историей, природой и так далее человек может долго рассказывать о местных красотах и любопытных фактах. А вот если посмотреть на Приморье со стороны? Вот, к примеру, мы прочитали на сайте одной хабаровской туристической компании.

«Приморье - крайний юго-восточный район России, на стыке двух стихий: величайшего материка и величайшего океана, расположенный на востоке Азии, омываемый водами Японского моря. Площадь 165 тыс. кв. км. Население - 1,9 млн чел. Общая протяженность границ края 3000 км, из них морские - около 1500 км. Административный центр - город Владивосток.

Территория Приморья - преимущественно горная (горные хребты и их отроги, вулканические плато, увалы занимают около 80%). Средняя высота над уровнем моря - около 500 метров. Высшая точка края - гора Аник, 1933 м. Главная река края - Уссури. На границе с Китаем расположено большое озеро Ханка. Климат - умеренный муссонный.

Приморье принято называть жемчужиной российского Дальнего Востока. Здесь сконцентрированы уникальные природные богатства. Прекрасные песчаные пляжи, продолжительный купальный сезон, высокое содержание солей и многих микроэлементов в морской воде, богатая растительность и разнообразный ландшафт позволили создать на побережье Амурского залива Владивостокскую курортную зону.

Пять заповедников располагаются на территории Приморья, в которых встречаются многие реликтовые виды животных и растений. Насчитывается более 600 археологических памятников, относящихся к различным культурно-историческим периодам от палеолита до средневековья, 214 памятников природы. Именно здесь существовало когда-то могучее государство чжурдженей. Есть даже хорошо сохранившиеся фрагменты древних вулканов.

Живописные бухты Приморья поражают своей красотой: белые пески и прозрачное, голубое море, вокруг - скалы с необыкновенно пышной зеленью. Знамениты эти места и своими карстовыми пещерами, островами, водопадами. На территории края насчитывается несколько десятков гор и сопок, представляющих интерес для массового туризма. Из них наиболее посещаемыми являются горы Пидан, Ольховая, Облачная, Высокая.

В Приморском крае есть все для увлекательного туризма: мягкий климат, теплое море, разнообразные приморские и таежные ландшафты, экзотические объекты, многочисленные памятники истории и древней культуры. А главное - все эти чудеса совсем недалеко от нас!».

Ну, что тут сказать? На наш взгляд, все верно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: празднки  природа  приморью - 75  туризм  погода 



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Комментарии

  • Псевдоним18:51, 15.10.2013#

    Поздравляю Вас Приморцы !!!!!!!!

  • КМС19:04, 15.10.2013#

    Все верно!

  • Володя23:12, 15.10.2013#

    Скоро эти все прелести исчезнут, пришли педрилы и всёпошло прахом.

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