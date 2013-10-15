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Приморью – 75: Жемчужина - она и есть жемчужина
Живя в Приморье, любой мало-мальски любящий свой край и интересующийся его историей, природой и так далее человек может долго рассказывать о местных красотах и любопытных фактах. А вот если посмотреть на Приморье со стороны? Вот, к примеру, мы прочитали на сайте одной хабаровской туристической компании.
«Приморье - крайний юго-восточный район России, на стыке двух стихий: величайшего материка и величайшего океана, расположенный на востоке Азии, омываемый водами Японского моря. Площадь 165 тыс. кв. км. Население - 1,9 млн чел. Общая протяженность границ края 3000 км, из них морские - около 1500 км. Административный центр - город Владивосток.
Территория Приморья - преимущественно горная (горные хребты и их отроги, вулканические плато, увалы занимают около 80%). Средняя высота над уровнем моря - около 500 метров. Высшая точка края - гора Аник, 1933 м. Главная река края - Уссури. На границе с Китаем расположено большое озеро Ханка. Климат - умеренный муссонный.
Приморье принято называть жемчужиной российского Дальнего Востока. Здесь сконцентрированы уникальные природные богатства. Прекрасные песчаные пляжи, продолжительный купальный сезон, высокое содержание солей и многих микроэлементов в морской воде, богатая растительность и разнообразный ландшафт позволили создать на побережье Амурского залива Владивостокскую курортную зону.
Пять заповедников располагаются на территории Приморья, в которых встречаются многие реликтовые виды животных и растений. Насчитывается более 600 археологических памятников, относящихся к различным культурно-историческим периодам от палеолита до средневековья, 214 памятников природы. Именно здесь существовало когда-то могучее государство чжурдженей. Есть даже хорошо сохранившиеся фрагменты древних вулканов.
Живописные бухты Приморья поражают своей красотой: белые пески и прозрачное, голубое море, вокруг - скалы с необыкновенно пышной зеленью. Знамениты эти места и своими карстовыми пещерами, островами, водопадами. На территории края насчитывается несколько десятков гор и сопок, представляющих интерес для массового туризма. Из них наиболее посещаемыми являются горы Пидан, Ольховая, Облачная, Высокая.
В Приморском крае есть все для увлекательного туризма: мягкий климат, теплое море, разнообразные приморские и таежные ландшафты, экзотические объекты, многочисленные памятники истории и древней культуры. А главное - все эти чудеса совсем недалеко от нас!».
Ну, что тут сказать? На наш взгляд, все верно.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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