Перспектив у Приморья все больше, а населения – все меньше

По оценке Приморскстата, на 1 января 2013 года в Приморском крае постоянно проживало 1947,3 тыс. человек, в том числе 456,6 тыс. сельских жителей.

За I полугодие текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 5,2 тыс. человек и на 1 июля 2013 года составила 1942,1 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 27,2%, так и по причине миграционного оттока – 72,8%.

За январь-июнь 2013 года в Приморском крае родилось 11806 детей (на 11,9% больше, чем в I полугодии 2012), умерло 13212 человек (на 3,8% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 11,9%.

Показатель младенческой смертности составил 12 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2012 – 10,7).

В органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано 6838 браков (на 2,9% меньше, чем за I полугодие 2012) и 5145 разводов (больше на 8,7%). На 1000 заключенных браков пришлось 752 развода (в I полугодии 2012 – 672).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за I полугодие 2013 года составило 8111 человек (на 3,7% больше, чем в январе-июне 2012), из других стран – 5384 человека (на 9,4% меньше). Выехало в другие регионы России 12344 человека (на 17,2% больше), а в другие страны - 4922 человека (в 1,9 р). Увеличение числа выбывших объясняется окончанием срока временной регистрации (9 месяцев и более) у некоторых мигрантов, зарегистрированных в 2012 году по месту пребывания.

За I полугодие 2013 года сменили регистрацию на территории края - 18579 приморцев (на 6,5% больше, чем за январь-июнь 2012), причем 10188 человек из них сменили постоянную прописку по месту жительства.

Национальный состав населения. Согласно результатам переписи населения 2010 года численность народов, представленных свыше 1 тысячи человек, следующая:

Русские - 1 675 992 (85,67 %)

Лица, не указавшие национальность - 144 927 (7,41 %)

Украинцы - 49 953 (2,55 %)

Корейцы - 18 824 (0,96 %)

Татары - 10 640 (0,54 %)

Узбеки - 8 993 (0,46 %)

Белорусы - 5 930 (0,30 %)

Армяне - 5 924 (0,30 %)

Азербайджанцы - 3 937 (0,20 %)

Китайцы - 2 857 (0,15 %)

Мордва - 2 223 (0,11 %)

Коренные малочисленные народы:

Удэгейцы - 793 (0,04 %)

Нанайцы - 383 (0,01 %)

Тазы - 253 (0,01 %)

Общая численность КМНС - 1429 человек (0,07 %).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.