Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Перспектив у Приморья все больше, а населения – все меньше
По оценке Приморскстата, на 1 января 2013 года в Приморском крае постоянно проживало 1947,3 тыс. человек, в том числе 456,6 тыс. сельских жителей.
За I полугодие текущего года численность постоянного населения Приморского края уменьшилась на 5,2 тыс. человек и на 1 июля 2013 года составила 1942,1 тыс. человек. Сокращение численности происходило как за счет естественной убыли – 27,2%, так и по причине миграционного оттока – 72,8%.
За январь-июнь 2013 года в Приморском крае родилось 11806 детей (на 11,9% больше, чем в I полугодии 2012), умерло 13212 человек (на 3,8% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 11,9%.
Показатель младенческой смертности составил 12 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-июне 2012 – 10,7).
В органах ЗАГС с начала текущего года зарегистрировано 6838 браков (на 2,9% меньше, чем за I полугодие 2012) и 5145 разводов (больше на 8,7%). На 1000 заключенных браков пришлось 752 развода (в I полугодии 2012 – 672).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за I полугодие 2013 года составило 8111 человек (на 3,7% больше, чем в январе-июне 2012), из других стран – 5384 человека (на 9,4% меньше). Выехало в другие регионы России 12344 человека (на 17,2% больше), а в другие страны - 4922 человека (в 1,9 р). Увеличение числа выбывших объясняется окончанием срока временной регистрации (9 месяцев и более) у некоторых мигрантов, зарегистрированных в 2012 году по месту пребывания.
За I полугодие 2013 года сменили регистрацию на территории края - 18579 приморцев (на 6,5% больше, чем за январь-июнь 2012), причем 10188 человек из них сменили постоянную прописку по месту жительства.
Национальный состав населения. Согласно результатам переписи населения 2010 года численность народов, представленных свыше 1 тысячи человек, следующая:
Русские - 1 675 992 (85,67 %)
Лица, не указавшие национальность - 144 927 (7,41 %)
Украинцы - 49 953 (2,55 %)
Корейцы - 18 824 (0,96 %)
Татары - 10 640 (0,54 %)
Узбеки - 8 993 (0,46 %)
Белорусы - 5 930 (0,30 %)
Армяне - 5 924 (0,30 %)
Азербайджанцы - 3 937 (0,20 %)
Китайцы - 2 857 (0,15 %)
Мордва - 2 223 (0,11 %)
Коренные малочисленные народы:
Удэгейцы - 793 (0,04 %)
Нанайцы - 383 (0,01 %)
Тазы - 253 (0,01 %)
Общая численность КМНС - 1429 человек (0,07 %).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморский край занял 60 место в рейтинге трезвости
- Деловая газета Дальнего Востока "Золотой Рог" получила награду за правду и справедливость
- Губернатор Приморского края Миклушевский признан мужчиной хоть куда
- В Приморье число умерших превысило число родившихся на 4,7%
- Более трети безработных в Приморье - молодежь в возрасте от 20 до 29 лет
- "Вместе мы сможем преодолеть любые испытания"
- Главред "ЗР": Оставайтесь с "Золотым Рогом" - сейчас актуально вкладываться в золото
- В Приморье выросло количество молодоженов и новорожденных
- Дни бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю в 2014 году (График)
- Приморье укрепило позиции в рейтинге социального самочувствия регионов
Новости раздела
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье расцветает чудо дивное
- Лето во Владивостоке без языкового барьера
- Чистка только началась
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву