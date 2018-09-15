Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
Воспитанники Приморской краевой специализированной коррекционной школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата представят Приморье на Межрегиональной спартакиаде по бочча среди детей-инвалидов. Соревнования пройдут 15-19 сентября в Хабаровске в рамках благотворительного проекта «Бочча – спорт высоких достижений», который реализуется при поддержке компании «МегаФон».
Бочча - вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках и имеющих тяжёлые двигательные нарушения. Это игра на точность: в ней используются 12 мячей и один стартовый мяч – «джекбол»; цель игроков – при броске приблизить свой мяч как можно ближе к «джекболу» в сравнении с мячом соперника. Межрегиональная спартакиада - очередной шаг компании «МегаФон» в реализации проекта по развитию этого паралимпийского командного вида спорта. В этом году Хабаровск примет игроков уже в третий раз, за право назваться лучшими будут бороться 8 команд из 7 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири: Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Сахалинской, Иркутской, Амурской областей, республики Саха(Якутия).
«Два года назад мы получили инвентарь и включили игру в программу уроков физкультуры, -- говорит Ирина Ардашева, директор Приморской краевой специализированной коррекционной школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. – С тех пор наши ребята занимаются бочча и, хотя серьезных достижений пока нет, все же мы видим, насколько эти занятия полезны для них. Бочча – это постоянная работа игрока и тренера, преодоление трудностей, выбор верной тактики, борьба не только с собой, но и со своим непослушным телом. Игра помогает нашим воспитанникам и физически, и интеллектуально, дает массу положительных эмоций. Поездка в Хабаровск на соревнования для них – всегда радость, возможность приобрести игровой опыт, найти новых друзей и вдохновиться на победы».
«МегаФон» уже несколько лет активно способствует развитию бочча по всей стране, – отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Недавно проект «Бочча – спорт высоких достижений», который реализуется при поддержке нашей компании, вошел в федеральную программу «МегаФон Бочча OPEN». Надеюсь, что участие в Межрегиональной спартакиаде подарит нашим приморским ребятам немало ярких впечатлений. Хочу пожелать им выносливости, выдержки и спортивной удачи».
Новости тематики
- Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- На Дальнем Востоке клиенты Tele2 поддерживают проекты в сфере детства
- В Приморье Tele2 в День города Артема откроет "Онлайн-парк"
- В Приморье открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников "Изучи интернет – управляй им"
- Жители Приморья предпочитают "Ночной патруль"
- Туризм Владивостока под знаком 4G
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
Новости раздела
- Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев