Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча

Воспитанники Приморской краевой специализированной коррекционной школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата представят Приморье на Межрегиональной спартакиаде по бочча среди детей-инвалидов. Соревнования пройдут 15-19 сентября в Хабаровске в рамках благотворительного проекта «Бочча – спорт высоких достижений», который реализуется при поддержке компании «МегаФон».



Бочча - вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках и имеющих тяжёлые двигательные нарушения. Это игра на точность: в ней используются 12 мячей и один стартовый мяч – «джекбол»; цель игроков – при броске приблизить свой мяч как можно ближе к «джекболу» в сравнении с мячом соперника. Межрегиональная спартакиада - очередной шаг компании «МегаФон» в реализации проекта по развитию этого паралимпийского командного вида спорта. В этом году Хабаровск примет игроков уже в третий раз, за право назваться лучшими будут бороться 8 команд из 7 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири: Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Сахалинской, Иркутской, Амурской областей, республики Саха(Якутия).



«Два года назад мы получили инвентарь и включили игру в программу уроков физкультуры, -- говорит Ирина Ардашева, директор Приморской краевой специализированной коррекционной школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. – С тех пор наши ребята занимаются бочча и, хотя серьезных достижений пока нет, все же мы видим, насколько эти занятия полезны для них. Бочча – это постоянная работа игрока и тренера, преодоление трудностей, выбор верной тактики, борьба не только с собой, но и со своим непослушным телом. Игра помогает нашим воспитанникам и физически, и интеллектуально, дает массу положительных эмоций. Поездка в Хабаровск на соревнования для них – всегда радость, возможность приобрести игровой опыт, найти новых друзей и вдохновиться на победы».



«МегаФон» уже несколько лет активно способствует развитию бочча по всей стране, – отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Недавно проект «Бочча – спорт высоких достижений», который реализуется при поддержке нашей компании, вошел в федеральную программу «МегаФон Бочча OPEN». Надеюсь, что участие в Межрегиональной спартакиаде подарит нашим приморским ребятам немало ярких впечатлений. Хочу пожелать им выносливости, выдержки и спортивной удачи».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



