Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье увековечили память еще 42 солдат Советской армии
В поселке, где размещался военный госпиталь с 1944 по 1946 годы были обнаружены захоронения солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
По информации департамента внутренней политики, в поселке Сергеевка Пограничного района активисты инициативной группы «Вспомним всех поименно» во время военно-исторической экспедиции обнаружили старое захоронение.
«Участники экспедиции проходят «фронтовыми дорогами» своих отцов, дедов и прадедов, посещают старые воинские могилы в поисках неизвестных воинских захоронений в сопках, где пролегала линия фронта. Одним из таких открытий стало захоронение на старом кладбище в Сергеевке, где были похоронены более 40 солдат, погибших от ранений в госпиталях края», – сообщили в ведомстве.
Как отметили энтузиасты инициативной группы, в селе Сергеевка в 1945 году действовали три эвакуационных госпиталя, которые находились в подчинении фронтового эвакуационного пункта.
«На открывшейся плите значатся фамилии героев Великой Отечественной войны, умерших от боевых ранений. Среди них – гвардии майор Петр Мелешко, он был награжден в 1943 году медалью "За отвагу", в 1944 орденом Великой Отечественной войны 2 степени, в 1945 году был представлен к ордену Великой Отечественной войны 1 степени. Героически проявил себя и в боях с японскими захватчиками, был награжден орденом Красной Звезды. Здесь же увековечена память о 22-летнем командире стрелкового отделения младшего сержанта Ивана Эске, который воевал с 1941 года на западном фронте. Он был награжден медалями "За боевые заслуги", дважды - "За отвагу", орденом Славы третьей степени. 9 августа 1945 года вступил в рукопашный бой и выбил противника из траншеи. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды», – рассказали активисты поискового движения.
Отметим, в рамках акции «Вспомним всех поименно» в прошлом году установлены плиты с фамилиями 1430 воинов на самой крупной братской могиле на сопке Снеговой, на старом кладбище в поселке Пограничное.
Кроме этого в Приморье реализуется еще один патриотический проект – «Историческая память», в рамках которого во всех мунииципалитетах приводят в порядок мемориальные объекты. К этой работе привлечены не только общественные организации, главы муниципалитетов, поисковое движение «Авиапоиск», но и молодежь – школьники и студенты.
За пять лет удалось проделать большую работу – приведены в порядок 492 объекта, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 121 из них – объекты культурного наследия, это мемориальные комплексы, монументы, братские и одиночные захоронения.
Новости тематики
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Приморском крае разрушено около 600 мостов
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Не давайте взятку!
- Наркотики могу уничтожить всё, что тебе дорого
- Наркотики отравляют жизнь
- Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки будут встречать во Владивостоке
Новости раздела
- Приморские спасатели успешно ликвидировали аварии на газовой станции
- Приморский край вошел в число регионов-лидеров от ДФО по количеству заявок на Конкурс "Лидеры России"
- Коррупцию можно остановить
- Манящие вершины
- Фёдор, он же Артём, он же город
- После экспертизы кулаками не машут
- Владивосток прирастает пнями
- В Приморье фестиваль "Леопард и море" стал необычным путешествием
- Многодетные семьи просят главу Приморья усилить их поддержку
- Во Владивостоке в детских садах установлены видеокамеры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Николаев напрашивается на "бис"
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году