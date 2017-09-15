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В Приморье увековечили память еще 42 солдат Советской армии

15 Сентября 2017, 16:25 | Приморье

В поселке, где размещался военный госпиталь с 1944 по 1946 годы были обнаружены захоронения солдат и офицеров, умерших от ран в госпиталях, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

По информации департамента внутренней политики, в поселке Сергеевка Пограничного района активисты инициативной группы «Вспомним всех поименно» во время военно-исторической экспедиции обнаружили старое захоронение.

«Участники экспедиции проходят «фронтовыми дорогами» своих отцов, дедов и прадедов, посещают старые воинские могилы в поисках неизвестных воинских захоронений в сопках, где пролегала линия фронта. Одним из таких открытий стало захоронение на старом кладбище в Сергеевке, где были похоронены более 40 солдат, погибших от ранений в госпиталях края», – сообщили в ведомстве.

Как отметили энтузиасты инициативной группы, в селе Сергеевка в 1945 году действовали три эвакуационных госпиталя, которые находились в подчинении фронтового эвакуационного пункта.

«На открывшейся плите значатся фамилии героев Великой Отечественной войны, умерших от боевых ранений. Среди них – гвардии майор Петр Мелешко, он был награжден в 1943 году медалью "За отвагу", в 1944 орденом Великой Отечественной войны 2 степени, в 1945 году был представлен к ордену Великой Отечественной войны 1 степени. Героически проявил себя и в боях с японскими захватчиками, был награжден орденом Красной Звезды. Здесь же увековечена память о 22-летнем командире стрелкового отделения младшего сержанта Ивана Эске, который воевал с 1941 года на западном фронте. Он был награжден медалями "За боевые заслуги", дважды - "За отвагу", орденом Славы третьей степени. 9 августа 1945 года вступил в рукопашный бой и выбил противника из траншеи. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды», – рассказали активисты поискового движения.

Отметим, в рамках акции «Вспомним всех поименно» в прошлом году установлены плиты с фамилиями 1430 воинов на самой крупной братской могиле на сопке Снеговой, на старом кладбище в поселке Пограничное.

Кроме этого в Приморье реализуется еще один патриотический проект – «Историческая память», в рамках которого во всех мунииципалитетах приводят в порядок мемориальные объекты. К этой работе привлечены не только общественные организации, главы муниципалитетов, поисковое движение «Авиапоиск», но и молодежь – школьники и студенты.

За пять лет удалось проделать большую работу – приведены в порядок 492 объекта, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 121 из них – объекты культурного наследия, это мемориальные комплексы, монументы, братские и одиночные захоронения.

 

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Теги: ВОВ  война  захоронения  Япония 



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