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В выходные дни наступит бабье лето
В ближайшие выходные дни погоду Приморья будет определять гребень тихоокеанского антициклона, который обусловит преимущественно солнечную и без осадков погоду, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогодаюру».
Лишь в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы, не исключены небольшие дожди.
В условиях малооблачной и антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12 °C, в горных районах не исключены заморозки до −3 °C, днем воздух будет прогреваться до +18…+26 °C.
В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Фон ночных температур +12…+15 °C, дневных +19…+22 °C.
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