Теплые дни в Приморье сохранятся до 22 сентября

Руководитель Примгидромета рассказал о погоде в предстоящие дни, сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Борис Викторович, вчера тайфун «Талим» изменил траекторию движения и, вместо того чтобы выйти на материк в районе китайской провинции Фуцзянь, решил уйти на Японский архипелаг. Означает ли это, что он все-таки будет представлять опасность для Приморья?

— Вы знаете, меня не покидает ощущение того, что тайфун — это разумное существо, хорошо оценивающее и просчитывающее ситуацию наперед. Очевидно понимая, что ему ни в коем случае нельзя выходить на материк, поскольку там его ожидает скорая смерть, он, по-видимому, решил помахать Шанхаю ручкой и лечь в дрейф, поддавшись ведущему потоку. Иными словами, слегка коснувшись материка в районе Шанхая, он планирует повернуть на восток-северо-восток, чтобы к выходным оказаться над южной частью Японии. Здесь он полностью окажется во власти господствующих потоков юго-западного направления и вдоль острова Хонсю через Хоккайдо направится в Охотское море, не представляя прямой угрозы для Приморского края.

Следует учесть, что путь над Японскими островами для него будет далеко не сладок. Теряя силы над гористой местностью тайфун, возможно, будет пытаться что-то для себя изменить. Будем внимательно следить…

Вслед за уходящим в Охотское море тайфуном в Приморье не придет резкое похолодание?

— Есть два обстоятельства, которые могут помешать резкому похолоданию. Во-первых, тайфун изолирован от холодного севера, т.е. ему в тыл не поступает и не будет поступать холодная воздушная масса, способствующая его регенерации.

Во-вторых, над Сибирью формируется циклон, который будет перемещаться в наши края, выталкивая впереди себя довольно теплую воздушную массу. Например, если сегодня температура воздуха в нижней тропосфере над югом Приморья составляет +6 °C, в воскресенье ожидается +9 °C, то во вторник — среду, 19–20 сентября, она может достигнуть уже +12 °C. Это означает, что относительно теплые дни сохранятся как минимум до 22 сентября.

Насколько сибирский циклон сможет ухудшить погоду в Приморском крае?

— Сегодня пока трудно сказать, через какие районы конкретно будет проходить этот циклон и связанный с ним атмосферный фронт, но там, где он будет проходить, вполне вероятны ливни, грозы и шквалы.