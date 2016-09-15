"Дальневосточный гектар" помогут выбрать в МФЦ Приморья

С 1 октября вступает силу федеральный закон о «дальневосточном гектаре», а это значит, что получить землю приморцы смогут практически в любом муниципалитете края. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", подать заявку на бесплатный участок все желающие смогут через интернет, муниципальные МФЦ и их территориальные подразделения.

Как сообщил директор краевого МФЦ Сергей Александров, все специалисты прошли обучение и готовы оказывать консультационную помощь посетителям.

«Важным условием для получения гектара является наличие учетной записи на Едином портале госуслуг. Если посетитель все же не зарегистрирован в системе, сотрудник МФЦ поможет ему создать личный кабинет. Для этого теперь необходим только паспорт, все остальные документы будут запрошены через межведомственное электронное взаимодействие», – отметил он.

Во всех многофункциональных центрах и их территориальных подразделениях установлены компьютеры, с помощью которых приморцы могут зайти на сайт госуслуг или портал НаДальнийВосток.РФ. Специалисты МФЦ помогут жителям края также выбрать земельный участок.

Отметим, на территории края действует 37 многофункциональных центров, в которых можно получить 212 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около 5 тысяч посетителей. За первые девять месяцев 2016 года в центры обратились более 800 тысяч приморцев, почти 90% из них довольны качеством обслуживания.

Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. С этой даты выбрать участок площадью 1 гектар жители Дальнего Востока могли в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта, для приморцев – это Ханкайский муниципальный район. С 1 октября 2016 года приморцы смогут получить земельные участки на всей территории Приморского края. С 1 февраля 2017 года земельные участки в Приморье будут предоставляться всем гражданам Российской Федерации, независимо от их места жительства.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, в силу климатических и географических условий приморские гектары будут особенно популярны у жителей России после вступления в силу третьего этапа программы – всероссийского.

«Край развивается и экономически, и культурно. За последние несколько лет в регионе появились крупнейший университет России, Приморская сцена Мариинского театра. Сейчас мы готовимся к открытию балетной школы. Создаются территории опережающего развития, а это новые рабочие места, зарплаты, и, конечно, дополнительные налоги. Все это создает комфортную среду для проживания людей», – подчеркнул Губернатор.

Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.