Чиновники разъяснили, какие выплаты полагаются пострадавшим от тайфуна "Лайонрок" приморцам (Памятка)

Департамент труда и социального развития Приморского края разъясняет, какие выплаты полагаются приморцам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок», а также какие документы подтверждают право на получение выплат.

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 02.09.2016 № 413-па граждане Российской Федерации, местом жительства которых в августе-сентябре 2016 года являлись жилые дома, квартиры, находящиеся на первых этажах многоквартирных домов, расположенные на территориях Дальнегорского, Дальнереченского, Лесозаводского, Находкинского, Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Анучинского, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Лазовского, Михайловского, Октябрьского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского, Яковлевского, Черниговского и Надеждинского муниципальных районов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации в связи с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края, вызванными тайфуном «Лайонрок» на территории Приморского края, имеют право:

1. На разовую материальную помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Администрации Приморского края, в целях частичного покрытия расходов:

В размере 25 тысяч рублей – на восстановление поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома (сумма выплачивается на один поврежденный жилой дом или квартиру).

Основанием для включения гражданина в список является:

постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего регистрацию пострадавших граждан по месту жительства;

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи;

акт обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах многоквартирных домов, поврежденных в результате ЧС.

В размере 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая на придомовом земельном участке.

Основанием для включения гражданина в список является:

постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего регистрацию пострадавших граждан по месту жительства;

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи;

акт обследования утраченного урожая в результате ЧС.

В размере 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.

Основанием для включения гражданина в список является наличие:

правоустанавливающих документов на земельные участки, предоставленные и (или) приобретенные для ведения личного подсобного хозяйства (следует учитывать положения Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», которым определено понятие имущества, используемого для ведения личного подсобного хозяйства, которое должно принадлежать гражданам на праве собственности или ином праве; ведение похозяйственных книг осуществляется органами местного самоуправления);

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи;

актов обследования утраченного урожая в результате ЧС.

В размере 10 тысяч рублей – в связи с утратой урожая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем.

Основанием для включения гражданина в список является наличие:

правоустанавливающих документов на садовые, огородные земельные участки, а также на дачные земельные участки, предоставленные без права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем;

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи;

актов обследования утраченного урожая в результате ЧС;

2. На единовременную материальную и финансовую помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека

Основанием для включения гражданина в список является:

постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего регистрацию пострадавших граждан по месту жительства;

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи;

акт обследования жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах многоквартирных домов, поврежденных в результате ЧС и (или) актов обследования утраченного урожая в результате ЧС.

Финансовая помощь в связи с частичной утратой гражданами имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество – 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тысяч рублей на человека. Основанием для включения гражданина в список является:

постоянное проживание и наличие документа, подтверждающего регистрацию пострадавших граждан по месту жительства;

заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости;

акт обследования утраченного имущества граждан, пострадавших в результате ЧС.

Указанные документы, подтверждающие право на выплаты, следует предоставить главам местных администраций (в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 02.09.2016 № 413-па).

В случае отсутствия (утраты) документов владения и пользования недвижимым имуществом (дом, квартира на первом этаже или земельный участок), а также при отсутствии регистрации по месту жительства, рекомендуем гражданам обратиться в суд. Это необходимо для установления юридически значимого факта, подтверждающего права на компенсационные выплаты. Образцы заявлений разработаны департаментом труда и социального развития Приморского края. В территориальных отделах департамента готовы оказать содействие жителям пострадавших территорий в подготовке заявлений.

Телефон «горячей линии» по выплатам приморцам, пострадавшим от наводнения в результате тайфуна «Лайонрок» – 8 800 100 34 24.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото амуринфо.