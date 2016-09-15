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Сегодня жители и гости Владивостока смогут посетить корабли ВМС Южной Кореи
15 Сентября 2016, 10:00 | Приморье
Сегодня, в четверг, 15 сентября, с 13 до 17 часов жителей и гостей Владивостока приглашают посетить военные корабли ВМС Южной Кореи, которые пришли в наш город сегодня с дружественным визитом.
Вход на корейские военные корабли будет осуществляться через проходную 33-го морского причала (напротив штаба ТОФ). Желающим совершить такую экскурсию необходимо будет иметь с собой паспорт.
Напомним, 14 сентября, во Владивосток с дружественным визитом прибыли два корабля военно-морских сил Республики Корея – эсминец «Ли Сун Син» и танкер «Чонджи».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Теги: вмс корабль южная корея
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