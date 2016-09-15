Сегодня жители и гости Владивостока смогут посетить корабли ВМС Южной Кореи

Сегодня, в четверг, 15 сентября, с 13 до 17 часов жителей и гостей Владивостока приглашают посетить военные корабли ВМС Южной Кореи, которые пришли в наш город сегодня с дружественным визитом.

Вход на корейские военные корабли будет осуществляться через проходную 33-го морского причала (напротив штаба ТОФ). Желающим совершить такую экскурсию необходимо будет иметь с собой паспорт.

Напомним, 14 сентября, во Владивосток с дружественным визитом прибыли два корабля военно-морских сил Республики Корея – эсминец «Ли Сун Син» и танкер «Чонджи».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.