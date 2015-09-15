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Что такое осень? Это грабли
Во Владивостоке продолжаются активный уход за городской территорией и ремонт инфраструктуры
В столице Приморья продолжаются работы по ремонту дорог, подъездов к жилым домам и социально-значимым учреждениям, лестниц, тротуаров, подпорных стенок, и других объектов городской инфраструктуры, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
При этом работы по аварийно-восстановительному и текущему ремонту дорожного полотна, замене решеток и люков системы ливневой канализации на дорогах с большой интенсивностью движения проводятся преимущественно в ночное время.
Для авто…
В самом разгаре дорожные работы на улице Шошина. Здесь ведется ремонт проезда от дома № 9 до дома № 25-а. Дорожники устанавливают бордюры, водоотводные лотки, укладывают асфальтобетонное покрытие.
Попутно продолжается обновление дорожной разметки. Сплошные и прерывистые линии, «зебры», стрелы, островки безопасности, линии, обозначающие границы автобусных остановок, и другие виды дорожной разметки наносят в разных районах приморской столицы.
На сегодняшний день уже нанесено свыше 563 километров дорожных обозначений и более 21,5 тысяч квадратных метров пешеходных переходов.
В числе последних адресов, где были проведены работы по обновлению дорожной разметки - ул. Катерная, 1-я Морская, проспект 100-летия Владивостока, Алеутская, Гоголя, Семеновская, Пушкинская, Пограничная, Окатовая, О.Кошевого, Луговая, Вилкова, Тухачевского, Снеговая, Океанский проспект, остров Русский и ряд других.
…и пешеходов
В разных районах города продолжается ремонт лестниц. 60 уличных лестниц уже отремонтированы капитально, еще на шести пока идут работы. Строители трудятся на улицах Луговая, 62-64, Карла Жигура (к домам на ул. Марченко), Постышева и других.
Так, в районе домов №№ 62-64 на улице Луговой силами подрядной организации установлены новые лестничные марши и ведутся работы по монтажу и окраске поручней. Стоит отметить, что все лестницы, которые во Владивостоке реконструируют по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА, для удобства и безопасности горожан оборудуют поручнями.
Всего же за последние 6 лет в краевом центре было отремонтировано свыше 600 лестничных маршей, которые связывают жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта, учреждениями образования, здравоохранения, культуры и другими объектами.
Старые решетки меняют на новые
Большое внимание городские власти уделяют замене и установке новых люков и решеток системы ливневой канализации.
«Работы по замене и установке новых решеток и люков проводятся практически в ежедневном режиме во всех районах города, - отметил Владимир КУТИЩЕВ, начальник участка по содержанию инженерных сетей МБУ «СГТ». - Также в плановом режиме мы продолжаем работы по прочистке и промывке системы».
На сегодняшний день специалистами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» завершены работы по замене люков и решеток на Партизанском проспекте. Здесь полностью заменили основания, установили новые люки и решетки, благоустроили территорию после завершения работ.
На улице Иртышской также взамен старых решеток были установлены новые. При производстве работ везде, где это необходимо, мастера демонтируют старые, пришедшие в негодность основания и устанавливают новые бетонные, монтируют новые решетки и люки - всего на сегодняшний день на дорогах города установлено порядка 550 решеток и 120 люков.
На ул. Героев-Тихоокеанцев уже завершились работы по прокладке сетей ливневой канализации. По завершению работ здесь было проведено благоустройство территории.
Данные мероприятия проведены и на территории дошкольного учреждения. Это позволит обеспечить поверхностный водоотвод и исключить возможные подтопления территории детского сада.
Траву – под корень
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в эти осенние дни занимаются покосом травы на откосах и газонах, прополкой клумб, обрезкой кустарников.
Кстати, в этом году на городских клумбах были высажены сотни тысяч красочных цветов.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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