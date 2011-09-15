Приморские летчики отстрелялись на «хорошо»

В Восточном военном округе завершилось летно-тактическое учение авиагруппы, базирующейся на аэродроме Центральная угловая Приморского края. В ходе учения пилоты совершили около 40 сорока вылетов на истребителях Су-27 и МиГ-29.

Учение проходило под руководством командующего Дальневосточным командованием ВВС и ПВО полковника Сергея Дронова. Летчики авиагруппы в ходе выполнения учебно-боевых полетов выполнили стрельбы ракетами класса «воздух-воздух» по учебным воздушным целям.

Как отметил полковник Сергей Дронов, действия пилотов при выполнении полетов и стрельб оценены на «хорошо». Летно-тактическое учение является плановым и проведено в рамках летной подготовки экипажей боевых самолетов, сообщает Группа информационного обеспечения Восточного военного округа.