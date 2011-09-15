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Молодежь пройдется маршем по Приморью
В Приморье 7 октября состоится профсоюзный марш.
Так, Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» отметят профсоюзы Владивостока, Партизанска, Арсеньева, Находки, Большого Камня и Уссурийска.
В марше будут участвовать студенты ДВФУ, ВГМУ, Дальрыбвтуза и молодёжь первичных профсоюзных организаций заводов «Звезда» в Большом Камне и «Прогресс» в Арсеньеве, а так же порта «Восточный» в Находке.
Молодёжь потребует качественные условия труда. В это понятие для юных работников входят: достойный уровень заработной платы, профессиональное развитие, грамотная организация трудового процесса.
В рамках акции для горожан проведут анкетирование на тему: «Что для вас «Достойный труд?». Люди попытаются сформулировать идеальные условия для своей работы.
Колонна с флагами и профсоюзной символикой пройдёт от здания Федерации по улице Светланская 89 до центральной площади Борцам за Власть Советов. Начало мероприятия в 14:00.
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