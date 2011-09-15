У судебных приставов появился покровитель

Резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святой великомученик Феодор Стратилат определен в качестве небесного покровителя Федеральной службы судебных приставов.

Одним из основных памятных мест, связанных с именем Феодора Стратилата, является женский Феодоровский монастырь, находящийся в г. Переславль-Залесский Ярославской области. Собор Феодора Стратилата был заложен в 1557 году и сохранился до нашего времени.

Работники Федеральной службы судебных приставов в рамках взятого попечительства над собором во имя святого великомученика Феодора Стратилата активно участвуют в восстановлении храма, оказывают помощь в реставрационно-восстановительных работах, а также перечисляют посильные сборы пожертвований на благотворительный счет Феодоровского женского монастыря, на территории которого находится собор.

С каждым днем облик собора преображается, однако денежных средств для полного восстановления недостаточно.

Учитывая особую значимость возрождения духовной, державной и культурной святыни России, УФССП России по Приморскому краю приглашает к участию в благотворительной деятельности по восстановлению храма общественные организации, спонсоров и меценатов города Владивостока и всех тех, кому небезразлична история России.

Вся информация о поступивших средствах и расходовании пожертвований будет размещаться на сайте центрального аппарата ФССП России.

Реквизиты счета для перечисления пожертвований.

Наименование получателя: Феодоровский женский монастырь.

152024, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 85

ИНН получателя: 7608008912

КПП получателя: 760801001

Банковские реквизиты:

Банк получателя: Ярославский филиал ОАО «Банк Москвы»

г. Ярославль

БИК 047888732

к/с 30101810600000000732

Номер счета получателя:

40703810100790101817