Пятнистый защитник

Охраняемый дальневосточный леопард и сам стережет уникальную природу национального парка

Роль конкретного исчезающего вида животного в деле сохранения природы, как взаимосвязанной системы, может быть невероятно большой, что сегодня демонстрирует национальный парк ФГБУ «Земля леопарда», образованный более пяти лет назад, когда этих редких диких кошек в природной среде осталось всего около 30. Сейчас специалисты насчитывают их на этой же территории не менее 70 и считают, что в нынешнем ареале обитания их численность приблизилась к оптимальной. Небольшое количество леопардов (более десятка) сегодня проживает на сопредельной китайской территории. Еще порядка двухсот чистокровных «дальневосточников» насчитывается в зоопарках мира.

Осуществление государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы позволит упрочить не только положение этого вида в природе, но и сохранить среду его обитания максимально первозданной.

Природная лаборатория

Заповедный мир Хасанского района, где большей частью своих почти 280 тысяч га сегодня расположена «Земля леопарда» (а это больше территории Москвы), исследуется уже не одним поколением дальневосточных ученых. И до сих пор он преподносит сюрпризы.

Например, в марте этого года фотоловушки, которых по нацпарку установлено около трехсот, зафиксировали здесь краснокнижного амурского горала. В настоящее время он дисперсно обитает на восточном побережье Приморья в количестве до 900 особей. Как отметил научный сотрудник нацпарка Петр СОНИН, ранее это копытное изредка видели в Хасанском районе еще до создания этой ООПТ, и теперь предпринимаемые по сохранению этих заповедных мест меры, похоже, смогли сберечь здесь и этот вид, который, обнаружив себя, пополнил список видового разнообразия «Земли леопарда». Недавно в фотоловушки попала и необычная многодетная бурая медведица, которую сопровождал выводок из пяти медвежат. Весной был подобран и выхожен редкий краснокнижный гриф, и эту крупную птицу большинство приморцев никогда не видело.

То, что во время последнего оледенения земли льды не дошли до южного Приморья, сохранило на территории нацпарка большое разнообразие животного и растительного мира, укрывшегося под пологом смешанных лесов, где часто встречаются лианы актинидий, лимонника и дикого винограда. И, пожалуй, именно здесь можно отыскать приморские деревья-долгожители, имеющие самый большой обхват ствола и историю.

Мир насекомых «Земли леопарда» еще не исследован до конца и оценочно насчитывает 16-20 тысяч видов. А грибы хотя и удалось посчитать до 1 814 видов, однако эта цифра явно не предел и возможны новые открытия. Мир сосудистых растений насчитывает здесь 939 видов, пресноводных водорослей - 273, лишайников - 250, мхов - 179.

Фауна представлена 46 видами млекопитающих, 20 видами рыб, 12 - рептилий, 8 - земноводных и 258 видами птиц.

На особом месте в нацпарке кошачьи. Это, прежде всего, дальневосточный леопард. Каждую его особь при желании любой может рассмотреть на сайте «Земли леопарда» - leopard-land.ru - и познакомиться с его персональной историей, которую ведут ученые отдела науки этой ООПТ. Сами сотрудники нацпарка своих леопардов узнают буквально «в лицо» - по особому у каждого из них рисунку пятен. Да и характер у каждого из них свой особенный. Здесь же обитает и краснокнижный амурский тигр - вместе с котятами около 30 особей. Кроме того, встречаются здесь же тоже довольно редкие в крае рысь и дикий дальневосточный кот.

И все это природное богатство на территории нацпарка сегодня сохраняется благодаря природоохранным мерам, направленным на сохранение дальневосточного леопарда и его среды обитания. В частности, для поддержания его кормовой базы в трудное для копытных животных зимнее время осуществляется подкормка.

Досье "Золотого Рога": По данным ученых, в последние сто лет мир животных планеты вымирал со скоростью двух видов в год. По данным WWF, в РФ под угрозой потери сегодня остаются 16 видов. Среди них и амурский тигр, дальневосточный аист, дальневосточный леопард, осетровые рыбы и другие. При этом мировым сообществом ученых отмечаются серьезные успехи России в сохранении леопарда и тигра.

Вернуть леопарду его земли

В последнее время российские ученые серьезно заговорили о расширении ареала леопарда по возможности на все южное Приморье, в том числе на Уссурийский заповедник, где возможно проживание 20-30 особей и где он ранее уже обитал. Отмечено, что нынешний ареал этого животного в крае примерно в 15-20 раз меньше, чем был исторически, когда он охватывал всю южную часть региона.

Сейчас отдельные особи уже вышли и живут за пределами нацпарка, разведывая пути на сопредельные территории. Под контролем сотрудников нацпарка находится лишь около 70% мест их обитания. Однако переход восточнее приморского участка Транссиба для леопардов пока проблематичен.

Зато у леопардов нет особых проблем с переходом российско-китайской границы. В результате имеются особи, которые не только живут на два государства, но и переместились в Китай на постоянное место жительства. И в этом шанс леопарда выжить еще больше увеличивается.

В июле в КНР был утвержден общий план территории китайского Национального парка тигров и леопардов, под который соседняя страна отводит лесные территории общей площадью около полутора миллионов гектаров в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян. Восточная граница рождающейся китайской ООПТ совпадет с западной границей российской «Земли леопардов». Подготовка к созданию нацпарка в соседней стране уже начата, а завершить его создание планируется в 2020 году.

Организаторы китайского нацпарка нацелены на взаимное сотрудничество с российскими природоохранными организациями в деле сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда. Перспективы общей работы обсуждались, в частности, недавно во Владивостоке между участниками китайской делегации и представителями «Земли леопарда» и Амурского филиала WWF России.

Руководитель китайской делегации Тан СЯОПИН информировал о ходе работ по формированию китайской заповедной зоны, отметив, что предпринимаемые в КНР природоохранные меры улучшили привлекательность будущего нацпарка для пересекающих границу леопардов и тигров. Он отметил: «Основной смысл создания нацпарка заключается в эффективном сохранении и восстановлении популяций дальневосточных леопардов и амурских тигров, при этом крайне важно гармоничное сосуществование человека с природой. Ведь помимо восстановления экологической среды обитания редких животных нам предстоит стимулировать перепрофилирование образа жизни и производства местного населения».

Напомним, что за пределами Приморья дальневосточный леопард ранее обитал в двух крупных соседних китайских провинциях и практически по всему Корейскому полуострову. Однако оказался там истреблен.

Для специалистов Гослесхоза КНР, Лесопромышленного бюро провинции Хэйлунцзян, Лесного департамента провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, заповедника «Синкайху» и WWF Китая интересен оказался опыт работы «Земли леопарда», связанный с фотомониторингом охраняемых хищников и механизмом управления ООПТ, который им предстоит еще создавать.

Директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна БАРАНОВСКАЯ отметила, что она уверена: «Тесное сотрудничество двух нацпарков поможет добиться больших результатов как в изучении, так и в сохранении популяций редких кошек». А директор Амурского филиала WWF России Петр ОСИПОВ высказал мнение: «Создание трансграничной ООПТ для тигра и леопарда - одна из стратегических задач WWF в Амурском экорегионе. Такая территория позволит существенно расширить современный ареал этих редких кошачьих и увеличить их популяцию».

Начало «золотой эры»

Как сообщало агентство «Синьхуа» с празднования 29 июля в Чанчуне Международного дня тигра, создание нацпарка маньчжурских тигров и дальневосточных леопардов свидетельствует о «наступлении золотой эры в сфере охраны этих видов диких животных», которые сегодня, благодаря принятым природоохранным мерам, начали появляться на территории провинций Цзилинь и Хэйлунцзян.

По данным Центра изучения кошачьих при Государственном управлении лесного хозяйства КНР была построена пространственная модель распространения популяций тигра и леопарда на Северо-Востоке Китая. Исследования китайских ученых при этом показали, что более 20 тысяч квадратных километров в северной части гор Чанбайшань «пригодны для обитания и могут стать домом для популяции дальневосточных леопардов численностью 195 особей». На этом праздновании, в частности, было сообщено и о том, что уже скоро будет учреждена администрация создаваемого нацпарка.

Поскольку по площади китайский нацпарк будет примерно в 5,5 раз больше приморского, то можно представить, какие перспективы у дальневосточного леопарда открываются на сопредельной территории КНР. И, естественно, желание не отстать от соседей станет драйвером для создания условий для леопарда на тех приморских территориях, где он проживал раньше. Ведь еще в 1970-х годах он время от времени встречался в Пограничном и Ханкайском районах.

Предполагается, что улучшить миграционные возможности в южной части Приморья дальневосточному леопарду, да и не только ему, могут помочь сооружения подобные Нарвинскому автотуннелю длиной 575 метров. Первый в стране экотуннель, введенный в строй 26 марта прошлого года, продемонстрировал, что дикий зверь начал пользоваться предоставленным ему коридором между заповедником «Кедровая падь» и остальными территориями «Земли леопарда».

Доктор биологических наук, замдиректора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцева РАН Сергей НАЙДЕНКО высказал мнение, что дальневосточный леопард, если ему создать подходящие условия, может расселиться по территории Приморья по широте озера Ханка, особенно жалуя Уссурийский и Лазовский заповедники.

В целом усилия, предпринимаемые по сохранению леопарда, позволят Приморью улучшить состояние природной среды и повысить его туристическую привлекательность. Ведь помимо чисто научных целей уссурийская тайга сохраняет и высокое хозяйственное значение, и рекреационно-познавательное.

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

Леопард переезжает в новую квартиру

В этом году начала осуществляться программа реинтродукции дальневосточного леопарда в районе южного Сихотэ-Алиня. В этой связи руководитель Минприроды РФ Сергей ДОНСКОЙ и директор WWF России Игорь ЧЕСТИН подписали соглашение о взаимодействии между министерством и фондом.

В перспективе в результате осуществления принятой программы предполагается возникновение в юго-восточном Приморье резервной популяции дальневосточного леопарда численностью около 50 особей. И, безусловно, это потребует усиления природоохранных мер на обширных территориях южного Приморья. Планируется, что в уссурийскую тайгу после «обучения» и «экзаменов» будут выпущены генетически чистые особи дальневосточного леопарда, которых предоставит Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA). А центр реинтродукции было решено разместить на территории Лазовского заповедника.

На фото: Панно с изображением дальневосточного леопарда украсило видовую площадку в самом центре Владивостока. Что лишний раз подтверждает особый статус этого животного в нашем крае.



Фото Игоря КУХАРЯ.