Законом и рублём

Вовремя устранять нарушения прав граждан в сфере ЖКХ помогает работа краевой жилищной инспекции

Сложная и постоянно меняющаяся правовая база в сфере ЖКХ нуждается в том, чтобы применение законов и других документов на практике находилось на постоянном контроле. В Приморье органом, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, является Государственная жилищная инспекция Приморского края, которая также стала одним из соисполнителей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Об основных направлениях деятельности инспекции Деловой газете «Золотой Рог» рассказал ее руководитель Сергей МАНДРЫКО.

- Каковы основные направления деятельности Государственной жилищной инспекции Приморского края?

- Основная задача деятельности инспекции – это защита прав граждан при предоставлении им жилищных и коммунальных услуг. Все полномочия инспекции указаны в ст. 20 Жилищного кодекса РФ. Если вкратце, то это контроль за соблюдением обязательных требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и к предоставлению коммунальных услуг. Свою деятельность инспекция осуществляет путем проведения проверок по обращениям граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления.

- Контролирует ли ГЖИ ход реализации краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов?

- Инспекция осуществляет контроль за формированием фондов капитального ремонта. Для этого в инспекции организована работа по ведению реестров специальных счетов для формирования таких фондов, ежеквартально формируется отчет о поступлении и расходовании указанных средств.

- Каковы наиболее типичные нарушения, допускаемые управляющими компаниями в Приморье? Увеличилось ли количество жалоб на УК после перехода на новый порядок исчисления ОДН за потребленные услуги?

- Это нарушения обязательных требований к содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, к предоставлению коммунальных услуг. В основном эти проблемы одинаковы для крупных городов и небольших населенных пунктов. Что касается ОДН, то после перехода на новый порядок определения расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, при их включении в размер платы за содержание жилого помещения увеличилось количество жалоб по данному вопросу.

- Сколько проверок исполнения законодательства в сфере ЖКХ проведено инспекцией в первом полугодии 2017 года? Какова общая сумма наложенных на нарушителей штрафов?

- За первое полугодие 2017 года инспекцией проведено 304 проверки, из них в рамках жилищного надзора - 66, в рамках лицензионного контроля - 238. Предъявлено штрафных санкций на сумму 2966,4 тыс. рублей. К ответственности привлекаются и руководители УК и ТСЖ: Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрено, что в случае выявления нарушений протокол составляется сразу и на должностное, и на юридическое лицо.

- Пытаются ли нарушители опротестовать предписания ГЖИ?

- Это их право, и они этим правом регулярно пользуются.

- Появляются ли сегодня на рынке жилищно-коммунальных услуг Приморья новые игроки? Либо идет тенденция к укрупнению управляющих компаний?

- Да, новые игроки появляются. Кроме того, с 2015 года было порядка 5-6 слияний управляющих компаний.

- В 2016-2017 годах в Приморье были ликвидированы несколько товариществ собственников жилья. Каковы причины и механизм ликвидации данных ТСЖ?

- Еще в 2015 году Государственная жилищная инспекция Приморского края обратилась в суды с исковыми заявлениями о ликвидации товариществ собственников жилья, созданных с нарушением порядка создания товарищества, предусмотренного Жилищным кодексом РФ. Данные нарушения выражались в том, что, в соответствии с ч. 2 ст. 141 ЖК РФ, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников жилья в случае, если члены товарищества не обладают более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Из приведенных положений закона следует, что возникновение членства в товариществе собственников жилья обусловлено подачей собственником соответствующего заявления. При проведении проверок было установлено, что заявлений собственников о вступлении в члены ТСЖ не было и, следовательно, реестр членов ТСЖ отсутствует. По заявлениям инспекции суды принимали решения о ликвидации ТСЖ. Таких решений было вынесено порядка шести-семи. В последующем были возбуждены исполнительные производства, однако в настоящее время еще не все они исполнены.

- В последние месяцы во Владивостоке регулярно повторяются случаи рассылки по почтовым ящикам листовок с предписанием провести «внеплановую» поверку приборов учета воды от «Городской службы ЖКХ». Какие действия вы рекомендуете предпринять собственникам жилья, столкнувшимся со злоупотреблениями со стороны данной организации?

- В Государственную жилищную инспекцию Приморского края поступают жалобы граждан по вопросам получения «уведомлений» от «Городской службы ЖКХ». В «извещениях» говорится об обязательной метрологической поверке счетчиков в установленные неким графиком сроки, указан телефон для оформления некой заявки, а также содержится предупреждение о том, что индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку. Горожане обращают внимание на громкое название организации – «Городская служба ЖКХ». У потребителей складывается впечатление, что это какое-то официальное учреждение, относящееся к или подведомственное региональным органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, после чего встревоженные граждане начинают звонить по указанным телефонам.

На другом конце провода операторы радостно обещают жильцам метрологическую поверку за сумму в переделах 2 тыс. рублей. Работники «Службы» собираются приехать к горожанам домой, снять счетчики, а потом уже сделать поверку. В том случае, если поверка покажет, что со счетчиком все в порядке, за его установку снова придется заплатить. Однако тот же оператор вкрадчиво добавляет, что большинство счетчиков проверку не проходит, поэтому предлагает наиболее выгодный вариант – приобрести прибор за 3 тыс. рублей.

В то же время порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета, основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний определены разделом VII Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. К использованию допускаются приборы учета утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений. В случае истечения межповерочного интервала поверки прибора учета такой прибор считается вышедшим из строя.

Сведения о межповерочном интервале поверки прибора учета отражены в технической документации на такой прибор. Поверка приборов учета осуществляется аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации на проведение поверки средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. На территории Владивостока и Приморского края лицом, аккредитованным на проведение поверки средств измерений, является федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае». В свою очередь, ООО «Городская служба ЖКХ», осуществляющая рассылку уведомлений, не значится в реестре аккредитованных на проведение поверки средств измерений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Инспекция призывает граждан быть бдительными и внимательными, взаимодействовать с исполнителем коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) и не попадаться на уловки недобросовестных организаций. По вопросу о недобросовестной рекламе, осуществляемой данной организацией, рекомендуем обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, осуществляющее государственный надзор за соблюдением законодательства РФ о рекламе. Отмечу, что аналогичные факты недобросовестной рекламы выявлялись и ранее.

- С какими общественными организациями (структурами) взаимодействует Государственная жилищная инспекция Приморского края?

- Взаимодействие осуществляется с Общественной палатой Приморского края, Общественным экспертным советом по качеству услуг ЖКХ в приморском крае, Центром общественного контроля в ЖКХ Приморского края.

- Как вы оцениваете роль и перспективы общественного контроля в сфере ЖКХ в повышении эффективности работы предприятий отрасли?

- Основные задачи общественного контроля – консультирование и оказание правовой помощи гражданам, инициирование широкой просветительской работы (выступления на телевидении, радио, в печатных СМИ и в интернете), проведение обучающих семинаров и общественных дискуссий по актуальным вопросам сферы ЖКХ, а также активное участие в общественных экспертизах нормативных документов, направленных на совершенствование отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Общественный контроль является «мостиком» между населением и органами власти, в том числе помогает доносить проблемы до органов власти. Очень востребована также консультативная помощь населению. Хотя общественный контроль в сфере ЖКХ, бесспорно, нужен, но он не должен и не может стать панацеей решения всех проблем в ЖКХ. Все-таки фундаментальным направлением в этом вопросе остается работа с собственниками помещений в МКД, пробуждение в них хозяйского отношения к своему дому.

Досье "Золотого Рога": В марте 2016 года некая «Единая городская служба установки счетчиков воды» через абонентские почтовые ящики осуществляла распространение среди жителей Владивостока «извещений» о необходимости проведения поверки или замены индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Листовки содержали выдержки из действующего законодательства об энергосбережении в части установки, замены, проведения поверки приборов учета потребления коммунальных ресурсов.

Фото Игоря КУХАРЯ.

Александр САЛКОВ.